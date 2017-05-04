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Şeyma Ercan: 'Çok zorlu dönemlerden geçtik'

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Şeyma Ercan, "Sezonu iki kupa ile kapattık ve bu inanılmaz keyifli. Kupa Voley'i kazandık ilk başta Aralık ayında. Ardından cidden çok zorlu dönemlerden geçtik" dedi.

Şeyma Ercan: Çok zorlu dönemlerden geçtik

04 Mayıs 2017 14:09

2016-2017 Voleybol Sezonunu Kupa Voley ve Vestel Venus Sultanlar Ligi Şampiyonu olarak tamamlayan Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı medya günü düzenledi. Başarılı voleybolcu Şeyma Ercan, İHA'ya özel açıklamalarda bulundu.

"Çok keyifliyiz"

Dereağzı Tesisleri'nde düzenlenen medya gününde konuşan Şeyma Ercan, çok uzun bir sezon olduğunu ifade ederek, "Sezon boyunca çok zorlu zamanlarımız oldu. Çok önemli zamanlarda çok güzel işler yaptığımızı düşünüyorum. Sezonu iki kupa ile kapattık ve bu inanılmaz keyifli. Bugün de şu anda bunu kutluyoruz diyebilirim. Kupa Voley'i kazandık ilk başta Aralık ayında. Ardından cidden çok zorlu dönemlerden geçtik. Yeri geldi sakatlıklarımız oldu ve yeri geldi takım olarak motivasyonumuzun da düştüğü zamanlar oldu. Ama biz bunları daha da çok çalışarak kapattık. Sezon sonunda da Galatasaray gibi bir takımı finalde eleyerek şampiyon olduk. Çok keyifliyiz, çok mutluyuz. Şampiyonluğu taraftarlarımıza armağan ediyoruz" açıklamasını yaptı.

"Sporun asıl özü dostluk"

50 yıl sonra ilk defa Galatasaray ile final oynadıklarını hatırlatan genç voleybolcu, "Galatasaray - Fenerbahçe finali oldu. 3-0'lık bir seri yakaladık. Maçı kazandık ve şampiyonluğa uzandık. Maç sonunda da dostluk görüntüleri oldu ve bence de çok güzel oldu. Zaten spor; dostluk ve kardeşlik demek bence. Hiç kavgaya gürültüye gerek yok. Sporun asıl özü dostluk ve bizimde bunu gösterdiğimizi düşünüyorum. Çok keyifliydi" diye konuştu. 

Doğan Gündoğdu - Mehmet Şirin Topaloğlu

Etiketler: Şeyma Ercan


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