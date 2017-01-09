Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Polisevi’nde gazetecilerle bir araya geldi. Burada FETÖ operasyonlarıyla ilgili açıklama yapan Vali Altıparmak, “16 Temmuz’da yaptığım bir konuşmayı hatırlatmak istiyorum, normale dönmeliyiz diye. Bütün bir Türkiye toplumu, Alevi’siyle, Sünni’siyle, Türkü’yle, Kürdü’yle, Lazı’yla, Çerkezi’yle, sağcısıyla, solcusuyla hep birlik olup, bizim egemenliğimize kimse göz dikemez diyerek ayağa kalktı. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gümbür gümbür meydana indi, kimsenin buraya göz dikemeyeceğini gösterdi. Bu çerçevede herkes üzerine düşen görevi yaptı diye düşünüyorum. Elbette o dönemde onun artçı sarsıntısı olacaktı. Bu artçı sarsıntıları zaman zaman sizinle paylaşıyorum. Yine de bazı rakamları burada ifade ediyorum. Bugüne kadar hem jandarma, hem emniyet toplam bin 604 kişiye adli işlem uygulandı. Bunlardan 755 kişi tutuklandı, firari 216 kişi var. Bunların içinde mülki idari amiri, öğretim görevlisi, askeri personel, emniyet personeli, Milli Eğitim personeli, sivil vatandaşlar ve iş adamları var” dedi.

Kayyım atanan şirketler hakkında konuşan Altıparmak, “Yaklaşık 33 tane kayyım atanan şirket var. Bunlarla ilgili olarak zaman zaman açıklamalar yapıyoruz. Bu şirketlerle ilgili herhangi bir satış, herhangi bir devir söz konusu değil. Satışı konusunda herhangi bir şey olursa da basın aracılığıyla duyurularak, herkese açık olacağını ifade edebiliriz” diye konuştu.

FETÖ’NÜN KAPANAN EĞİTİM KURUMLARI

Kapanan eğitim kurumları ilgili konuşan Altıparmak, 15 Temmuz sonrası toplam 27 tane eğitim kurumunun kapandığını, bunların 15’inin yurt olduğunu, kapanan derslik sayısının ise 277 olduğunu söyledi. Altıparmak, bu eğitim kurumlarınını Milli Eğitim sistemi içinde değerlendirileceğini kaydetti.

İldeki eğitim çalışmaları ile ilgili de bilgi veren Vali Altıparmak, “Eğitim ile ilgili geldiğimiz günden beri ciddi bir gayret içerisindeyiz. Sayın Başbakanımızın talimatıyla ilk il olarak tekli eğitime geçmek için ciddi bir çalışmamız var. Rakamları zaman zaman paylaşıyoruz” dedi.

Turizmin geliştirmesi için çalıştıklarını söyleyen Altıparmak, “Denizli’nin turizm potansiyelini, kaynaklarını ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Geldiğimizde ilk olarak turizm alt birliğini kurarak, kurumsal bir yapıya büründürdü. Çünkü bir sahibi olması lazım, tek elden hem onları bir araya getiren, hem sizin enerjinizi, gayretinizi bir araya getiren, hem bizlerin gayretini bir araya getiren bir yapı olması lazım. Belediyelerimize gönderdik, belediye meclis üyeleri karar alıp, biz de üye olmak istiyoruz diye bize bildirecekler. Tamam diyecekler, onaylayacaklar, biz de bu üyelik sistemiyle turizm alt yapı birliğini faaliyete sokmuş olacağız” diye konuştu.

FETÖ ÜYESİ İŞ ADAMLARININ İFLAS ERTELEME OYUNU

Kayyımların ne durumda olduğuna yönelik bir soru üzerine ise Vali Altıparmak, kayyım sürecine mahkemelerin karar verdiğini hatırlattı. Altıparmak, “Biliyorsunuz bunlar 15 Temmuz’u daha önce planladıkları için ne yapmışlardı, hızlı bir şekilde iflas ertelemeye gitmişlerdi. Paraları toplamışlar, içeriden çekmişler, bir zaman bazı bankalardan boşaltılıp, mevduat hesabından çekerek kendi şirketleri gibi kullanmış, çekmişler ve iflas ertelemeye gitmişler. İflas ertelemeye gidecek bir şey var mı? Kimse bilmiyor. Kapalı gizli, hala kayyımlar çözmeye çalışıyor. Nasıl bir ağ örmüşler ki, kim kime vermiş, nasıl alıp vermiş. İnanılmaz çekler, senetler dolaşıyor ortada. Normal olarak basiretli bir tüccarın kullanmayacağı bir yöntemdir. Ama kendi aralarında hem devleti kandırmaya yönelik olarak, hem hukuku aldatmaya yönelik olarak, hakimi-savcıyı kandırmaya yönelik olarak inanılmaz yöntemler bulmuşlar” dedi.

KENTTEKİ TERÖR ÖNLEMLERİ

Son günlerde gündeme gelen terör olayları ile ilgili Denizli’de önlem aldıklarını vurgulayan Altıparmak, “Terör tehdidinin nerede neye yönelik olduğunu kimse bilemez, kimse bulamaz. Çünkü Denizli yol ağı üzerinde, binlerce insan gidip geliyor. Biz de 24 saat esaslı kontrollerimizi yapıyoruz. Kritik noktalarda risk analizimizi yapıyoruz. Gecemiz gündüzümüz bu işlerle ilgili, mümkün mertebe gevşemeye izin vermeden devam ediliyor. Bugüne kadar olmadı, inşallah da olmaz. Olmaması için hem sizlerin daha hassas olması, vatandaşın bu konuda dikkatli olması lazım” ifadelerini kullandı.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ümit Varol, Vali Altıparmak’a destekleri ve daveti sebebiyle teşekkür ederek, Denizli basını hakkında bilgiler verdi. Toplantıda Denizli Valisi Ahmet Altıparmak’ın yanı sıra İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Cengiz Yıldız ve İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir de hazır bulundu.

Medeni Topaloğlu