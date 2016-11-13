Diyarbakır Valiliğince Lice, Hani ve Kocaköy ilçeleri arasındaki kırsal alanda bulunan 8 köyde bugün saat 05.00 itibariyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle birlikte operasyonun düğmesine basıldı. Bölgede aralarında üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen terör örgütü PKK mensuplarına yönelik geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Çok sayıda askerin katıldığı operasyona, Diyarbakır 7’nci Kolordu Komutanlığı pistinden kalkan helikopterler de hava desteği veriyor. Operasyon sürüyor.