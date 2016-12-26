Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesi, Reşatbey Mahallesi'nde 30 yıldır aynı yerde seyyar Milli Piyango bayiliği yapan 6 çocuk babası Halil Demir (56), yılbaşı özel çekilişi için 40 bin liralık bilet alarak satmaya başladı. Geçtiğimiz cumartesi günü bilet almaya gelen iki kişiden biri Demir'den çeyrek bilet istedi. Diğer şahıs ise bir seri çeyrek bilet almak istediğini söyledi. Demir, tezgahın altındaki biletleri almak için eğildiğinde şahıslar tezgahtaki 300 çeyrek bileti çalarak kaçtı.

"Hırsızlar bütün emeğimi çalıp gitti"

4 bin 500 lira değerindeki Milli Piyango bileti çalınan Halil Demir, polisi arayarak şikayetçi oldu. Demir, 30 yıldır aynı yerde bilet sattığını, başına ilk kez böyle bir olayın geldiğini belirterek, "Hırsızlar bilet çalmaya kadar düştü. Benim yılbaşı özel çekilişi için aldığım biletlerin hepsini satmam halinde kazancım 4 bin 500 lira falan olacaktı. Şimdi bu hırsızlar benim bütün emeğimi çalıp gitti. Ben şu an boşuna çalışıyorum" dedi.

"Büyük ikramiye hırsızlara çıkabilir"

Hırsızların biletleri satmasının mümkün olmadığını belirten Demir, "Ben bütün bayi arkadaşları arkasında ismi yazılan mühürlü biletleri almaması için uyardım. Biletlerin arkasında benim ismim ve mührüm var bunu gören vatandaşlar da biletleri almasın. Onlar bileti satamaz ama bu biletlerin birine büyük ikramiye vurursa o zaman yapacak bir şey yok. Hırsızlar ikramiyeyi alır. Çünkü benden binlerce kişi bilet alıyor. Hangi biletlerin çalındığını hangi seri numaralı biletlerin çalındığını bilmiyoruz. Bu yıl büyük ikramiye hırsızlara çıkabilir" diye konuştu.

Fatih Keçe