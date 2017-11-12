Seyyar mısır satıcıların bıçaklı kavgası cinayetle bitti



Olay, şehrin en işlek caddelerinden birisi olan İsmet Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sokak başında karşılıklı olarak seyyar mısır tezgahı bulunan Yavuz Urhan (23) ile Veysel Karani K. (31), tartışmaya başladı. Tartışmanın bir süre sonra bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine Veysel Karani K., bıçakla Yavuz Urhan’ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan Urhan, çağrılan ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, kavganın meydana geldiği caddeyi trafiğe kapatarak olay yerine güvenlik şeridi çekti. Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı incelemenin ardından cadde yeniden trafiğe açıldı. Polis, olaydan sonra kaçan Veysel Karani K.’yi olayda kullandığı bıçakla yakalayarak gözaltına aldı.

İddialara göre, seyyar mısır satıcılarının yer meselesi yüzünden kavga ettikleri ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Mehmet Dağlı