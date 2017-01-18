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Seyyar satıcı can derdinde, onlar görüntü

Adana'da zabıta ekipleri tarafından seyyar tezgahı alına bir kişi 4. kez intihar girişiminde bulundu. Bu sırada çevredeki vatandaşların bu anları cep telefonlarıyla görüntülemek için yarışa girmesi ise dikkat çekti.

Seyyar satıcı can derdinde, onlar görüntü

18 Ocak 2017 10:37
Seyyar satıcı can derdinde, onlar görüntü - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi 77039 sokaktaki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, seyyar satıcılık yapan Osman Boz'un (47) tezgahına zabıta ekipleri tarafından el konuldu. Boz, tekrar tezgah yaptırıp seyyar satıcılık yapmaya başladı ama her defasında zabıta ekipleri, tezgahını el koydu. Bu nedenle daha önce 3 kez apartmana çıkarak intihar girişiminde bulunan Boz, dün akşam saatlerinde 4. kez 11 katlı bir binanın damına çıktı. Boz, damın duvarına oturup bir bacağını aşağı sarkıtarak intihar etmek istedi. Bu sırada Boz'u gören çevredeki vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipleri şahsı ikna edemeyince, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri şahsın düşebileceği yere hava yastığı açtı.

"Vatandaşlar film çekti"
Polis uzun süre Boz'u ikna etmek için çaba harcadı. Ancak Boz bir türlü ikna olmadı. Bu arada çevredeki meraklı vatandaşlarda bu durumu film izler gibi izledi. Bazı vatandaşlar ise yoldan geçerken otomobillerini park edip olay yerine gelerek cep telefonlarıyla bu anı görüntüledi. Boz'un intihar etmek için çaktığı apartmandaki şahıslar ise balkonlarından bu anı görüntülemesi herkesi hayrete düşürdü. Polis, yaklaşık 2 saatlik bir çabanın ardından Boz'u ikna ederek damdan indirdi. Şahıs ambulansla hastaneye götürüldü.
(FKE-

FATİH KEÇE - SERKAN ÇETİNKAYA 

Etiketler: intihar girişimi, Osman Bozanlı, seyyar satıcı


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