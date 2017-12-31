Seyyar satıcı zabıtayı bıçakladı

Olay Efeler’in Ramazanpaşa Mahallesi Yağcılariçi girişinde meydana geldi. edinilen bilgiye göre hergün seyyar arabasıyla meyve satan Y.K. yine bu sabah yılbaşı öncesinde arabasını yüklediği meyvelerini satmak için Yağcılariçi'nde tezgah açtı. Bir süre satış yapan Y.K. bölgeye gelen Efeler Belediyesi zabıta ekipleri tarafından uyarılarak tezgahının toplanması istendi. Zabıta ekiplerinin uyarısına aldırış etmeyen Y.K. satış yapacağını ve eve ekmek parası götürmesi gerektiğini dile getirdi. Daha öncede benzer konudan zabıta ekipleriyle tartıştığı öğrenilen Y.K. zabıtanın ısrarla tezgahını kaldırması talebi karşısında sinirlenerek kavga etmeye başladı.

Bıçaklayıp Kaçtı

Tartışmanın biranda alevlenmesi üzerine Y.K. yanında bulunan bıçakla zabıtalardan birini bıçakladı. Kanlar içinde zabıta personeli Ali Ö’nün yere yığıldığını gören Y.K. suç aleti bıçakla birlikte kayıplara karıştı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan zabıta Ali Ö’nün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi gelirken, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.