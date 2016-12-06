Alınan bilgiye göre, gece 01.00 sıralarında Adana Merkez Otogarında seyyar satıcılık yapan Şahin A. (44), yine otogarda seyyar olarak su satan Nurettin A. (27) ve Nihat A. (29) kardeşler ile yer meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Çevredeki esnafın araya girmesiyle kavga önlendi. Ancak bir süre sonra Şahin A. tekrar kardeşlerin yanına bu kez bıçak alıp gelerek yeniden kavga başlattı. Çıkan kavgada Şahin A., Nurettin A.'yı göğsünden, Nihat A.’yı ise karın bölgesinden bıçakladı. Nihat A. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne, Nurettin A. ise Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Nurettin A. yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede yaşamını yitirdi. Yoğun bakımda tedavisi devam eden Nihat A.'nın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan katil zanlısı Şahin A., otogardaki polis ekipleri tarafından yakalanarak Şakirpaşa Polis Merkezi’ne götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen zanlı, cinayet dedektifleri tarafından sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Fatih Keçe