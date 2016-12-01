Diğer
Kategoriler

Seyyar satılan gözlüklere dikkat

Sağlığı tehdit eden bir durum olduğunu belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Şeyda Atabay, sokaklarda satılan gözlükleri alınmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Seyyar satılan gözlüklere dikkat

01 Aralık 2016 10:55

Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Şeyda Atabay, "Bunlar bazen güneş gözlüğü olarak bazen ise yakın gözlüğü olarak satışa sunulmuş sağlığa zararlı olan ürünlerdir. İlk bakışta güzel ucuz olmasıyla ilgiyi çekse de aslında büyük tehditler oluşturmaktadır. Bu konuda göz doktorları ve optik merkezleri olarak özellikle uyarılar yapılsa da toplum olarak dikkat edilmezse büyük sorunlar ile karşı karşıya kalınılacaktır" dedi.

Göz sağlığı için kullanılan bir gözlükte en önemli olan durumun gözlük camının kalitesi olduğunu kaydeden Op.Dr. Atabay, "Saydamlığı, homojenliği ve nötr olması çok önemlidir. Güneş gözlüğü seçiminde cam numaralarının 0 olması ve tüm yüzeyde aynı doğallıkta olması gereklidir. Camın üzerinde herhangi bir yüzey problemi görme üzerine olumsuz etkiler oluşturabilmektedir. Özellikle çocukluk çağında kullanılan kalitesiz güneş gözlükleri nedeniyle göz bozuklukları ve sorunları ortaya çıkabilmektedir" diye konuştu.

Diğer bir önemli konunun ise yakın gözlüğü meselesi olduğuna dikkat çeken Op.Dr. Atabay, "Bu konu özellikle önem taşımaktadır. Çünkü her insanın iki gözünün numarası her zaman aynı değildir. Sadece sferik değer değil silindirik değer de içerebilmektedir. Ve her insanda farklı olan PD değerleri nedeniyle cam odakları değişmektedir. Ancak sokaklarda satılan gözlüklerde bu gibi özellikler kesinlikle olmamaktadır. Cam kalitesinin bozuk olabileceğini zaten anlatmıştık" ifadelerini kullandı.

Op.Dr. Atabay, "Ayrıca her insanın kullanabileceği gözlük numarası göz doktorlarınca tespit edilmelidir. Bu numarayı hastalarımız seyyar satıcılarda deneyerek belirlemeye çalışmaktadırlar. Bunun sonucunda da genelde yüksek numara kullanımları olabilmekte ve bu göz kaslarında erken bozulmalara neden olmaktadır. Bu nedenler sebebiyle göz sağlığının korunması amacıyla güneş gözlüğü de olsa yakın uzak optik gözlükler de olsa mutlaka optik gözlükçülerden gözlük alınması gerektiğini ısrarla uyarmak istiyorum" şeklinde konuştu.


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SAĞLIK VİDEO GALERİ
SAĞLIK FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç