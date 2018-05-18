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Sezai Yıldırım: 'Bir alt ligde misafir olarak kalacağımıza inanıyoruz'

Gençlerbirliği Sorumlusu Sezai Yıldırım, “Bir alt ligde misafir olarak kalacağımıza inanıyoruz” dedi.

Sezai Yıldırım: Bir alt ligde misafir olarak kalacağımıza inanıyoruz

18 Mayıs 2018 22:08

Spor Toto Süper Lig’in son haftasında evinde Bursaspor’u konuk eden ve 2 hafta önce Spor Toto 1. Lig’e düştüğü kesinleşen Gençlerbirliği mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. Maç sonu gazetecilere değerlendirmelere bulunan Gençlerbirliği Kulübünün Gençlik Geliştirme Sorumlusu Yıldırım, “Bizim için çok zor bir 90 dakika oldu. Camia olarak çok üzgünüz. Bu sene bu şanssızlığı yaşadık. Bir alt ligde misafir olarak kalacağımıza inanıyoruz. Çünkü bu kulüp 100 yıllık bir camia, bir kültürü ve kimliği var. Tüm zorlukların üstesinden gelebilecek bir camiayız. Kaderde bunlarda var, bunları da yaşayacağız. İnşallah toparlanıp tekrar layık olduğumuz yere geleceğiz” ifadelerini kullandı.

Seyid Fatih Poyraz - Cem Geçim
 

 

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