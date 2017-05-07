Sezar, uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası oluyor

Adıyaman İl Emniyet Müdürü Metin Alper’in İçişleri Bakanlığına talebi doğrultusunda 1,5 yaşında olan Sezar isimli narkotik dedektör köpeği Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderildi. Sezar’ın Adıyaman’da göreve başlamasıyla birlikte uyuşturucu tacirlerinin durumdan oldukça endişeli oldukları öğrenilirken Sezar ve idarecisinin Adıyaman’da, uzun yıllar boyunca aktif görev yapacağı öğrenildi.

Geldiği ilk haftada onlarca uyuşturucu madde buldu

Yaklaşık bir hafta önce Adıyaman’a gelen ve birkaç gün önce yapılan uyuşturucu operasyonuna katılan Sezar, operasyonda 26 paket halinde 151 gram eroin, 20 paket halinde 149 gram kubar esrar, 33 adet ekstacy hap ve 18 paket 10 gram sentetik kannabiıonid (bonzai) maddelerinun bulunmasında büyük rol oynamıştı. Operasyonun düzenlendiği ikametlerde Sezar sayesinde bulunan uyuşturucu maddeleri sonucunda adliyeye sevk edilen 10 şahıstan 9’u tutuklanmış 1 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

Cihan Kizir



