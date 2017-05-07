Diğer
Kategoriler

Sezar, uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası oluyor

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne yaklaşık 1 hafta önce gönderilen Sezar isimli narkotik dedektör köpeği uyuşturucu tacirlerine büyük korku salmaya başladı. Sezar göreve başlamasıyla onlarca uyuşturucu madde ve 10 uyuşturucu satıcısı torbacının yakalanmasına katkı sağladı.

Sezar, uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası oluyor

07 Mayıs 2017 12:50
Sezar, uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası oluyor - Tıkla İzle

Adıyaman İl Emniyet Müdürü Metin Alper’in İçişleri Bakanlığına talebi doğrultusunda 1,5 yaşında olan Sezar isimli narkotik dedektör köpeği Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderildi. Sezar’ın Adıyaman’da göreve başlamasıyla birlikte uyuşturucu tacirlerinin durumdan oldukça endişeli oldukları öğrenilirken Sezar ve idarecisinin Adıyaman’da, uzun yıllar boyunca aktif görev yapacağı öğrenildi.

Geldiği ilk haftada onlarca uyuşturucu madde buldu

Yaklaşık bir hafta önce Adıyaman’a gelen ve birkaç gün önce yapılan uyuşturucu operasyonuna katılan Sezar, operasyonda 26 paket halinde 151 gram eroin, 20 paket halinde 149 gram kubar esrar, 33 adet ekstacy hap ve 18 paket 10 gram sentetik kannabiıonid (bonzai) maddelerinun bulunmasında büyük rol oynamıştı. Operasyonun düzenlendiği ikametlerde Sezar sayesinde bulunan uyuşturucu maddeleri sonucunda adliyeye sevk edilen 10 şahıstan 9’u tutuklanmış 1 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

Cihan Kizir 

 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 24°C

  • Ankara

    Ankara 24°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!