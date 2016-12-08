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Sezer: 'Babamın Kanatları meselesi olan bir film'

Babamın Kanatları filminin yönetmeni ve senaristi Kıvanç Sezer, Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği söyleşide vatandaşlarla buluştu.

Sezer: Babamın Kanatları meselesi olan bir film

08 Aralık 2016 12:42

İlk gösterimini Çek Cumhuriyeti'nde 51. Uluslararası Karlovy Vary Film Festivali'nde yapan ve 23. Adana Film Festivalinde SİYAD “En İyi Film” ödülü dahil toplam 7 ödülün sahibi olan Babamın Kanatları filmi, Nilüfer Belediyesi Konak Kültürevi’nde izleyici ile buluştu. Vizyona 6 Aralık’ta giren filmde, inşaatlarda yaşanan işçi ölümlerine ilişkin gerçekçi değerlendirmeler yapılıyor. Filmin yönetmeni ve senaristi Kıvanç Sezer, Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği söyleşide Bursalı sinema tutkunlarıyla bir araya geldi.

Filmin senaryosunu 2010 yılında bir üniversite öğrencisinin inşaatta çalışırken düşüp ölmesiyle ilgili haberden etkilenerek yazdığını kaydeden Sezer, Türkiye’de bir yılda yaklaşık bin 500 işçinin çalışırken öldüğünü söyledi.
Babamın Kanatları’nı ‘meselesi olan bir film’ olarak yorumlayan Kıvanç Sezer, “Bu gerçekliklerin halen var olduğunu ne yazık ki biliyoruz, göstermek lazım ve tartışmaları bu realite üzerinden kurmak lazım. Bir ülkede günde 3 işçi ölüyorsa bu hepimizin sorumluluğudur. Bence asıl olan şeyler bunlar ve sinemada da bunlar üzerine gitmek istiyorum” dedi. 

Etiketler: Babamın Kanatları, Kıvanç Sezer


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