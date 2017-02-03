Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Sezonun en büyük turnuvası pazar günü

Sezonun en büyük turnuvası pazar günü

Türkiye’nin en iyi DOTA 2 oyuncularını buluşturan Red Bull Son Şampiyon turnuvası için geri sayım başladı.

Sezonun en büyük turnuvası pazar günü

03 Şubat 2017 15:15

Aralık 2016'da eleme maçlarıyla başlayan ESL Türkiye Şampiyonası'nın kazananı Dark Passage ile açık elemelerde birinciliği elde eden Team Entelechy, Red Bull Son Şampiyon’da karşı karşıya gelecek. Didem Soydan ve Mustafa Özben sunumuyla 5 Şubat 2017 tarihinde Zorlu PSM'de gerçekleştirilecek ve saat 14.00’te başlayacak mücadele, internet üzerinden de canlı yayınlanacak. Etkinliği yerinde izlemek isteyenler de yine internet üzerinden başvurarak ücretsiz olarak finaldeki yerlerini alacak.
Türkiye’de 4 milyon kişinin oynadığı Dota 2’nin ülkemizde ilk kez düzenlenen turnuva adımları 2015 yılında Red Bull Son Şampiyon ile atılmıştı. Bu offline şampiyonada yüzlerce oyunsever, hem finalde hem de ekranları başında buluştu. 2015 yılındaki turnuva, WeMakeTheFuture ekibinin zaferiyle sonlanmıştı.
 

Etiketler: DOTA 2


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 6°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!