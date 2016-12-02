Turkish Airlines Euroleague’in 10. haftasında Darüşşafaka Doğuş, Volkswagen Arena’da ağırladığı Olympiakos’a 77-71 mağlup oldu.

Kafa kafaya bir mücadele geçirdiklerini söyleyen Darüşşafaka Doğuş Başantrenörü David Blatt, “İkinci çeyrekte kötü oynadık. Geri dönmeyi başarıp farkı 2 sayıya indirdik. Ama Olympiakos tecrübesiyle kazandı. Sezonun ilk bölümünde böyle dersler alırsınız” şeklinde konuştu.

Çembere yakın kolay atışlar kaçırdıklarını ifade eden Blatt, “Olympiakos top kayıplarının ve kaçan basit şutların hesabını çok iyi kesen bir takım. Topu içeri soktuk ama bitirmeyi başaramadık. Dönüşlerde de hızlı hücumlardan basket yedik. 16 top kaybı yaptık, yüksek kaliteli bir takıma karşı buna izin veremezsiniz. Maçı kaybetmemizin en büyük sebeplerinden biri de buydu” ifadelerini kullandı.