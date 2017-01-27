Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) yapılan açıklamada, “TC Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında özel sektör işverenlerimizin 2016 Aralık ayına ait prim borçlarının ertelemelerine ilişkin çalışma yapılacağından işverenlerin 4/a cari dönem tahsilat programları, 28-29 Ocak 2017 (Cumartesi-Pazar) tarihleri arasında günün bazı saatlerinde uygulamaya kapatılacaktır. İşverenlerimiz 2016 Aralık ayına ait ödemelerini 28-29 Ocak 2017 tarihlerinde sistemin açık olduğu saatlerde veya 30-31 Ocak 2017 tarihlerinde yapabileceklerdir” denildi.

Goncagül Özcan