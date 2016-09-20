Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Bingöl İl Müdürü Muzaffer Çakar, 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) alacaklarını yeniden yapılandırıldığını hatırlattı. Yapılandırma, 2016 Haziran ayı ve daha önceki dönemlere ait SGK alacaklarını ve bunların gecikme cezalarını kapsadığını belirten Çakar, “Kanunun yayımlandığı tarihten önce tahakkuk ettiği halde bu kanunun yayımlandığı 19.08.2016 itibariyle ödenmemiş olan, sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, ek karşılık primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, kurumumuzca takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı, genel sağlık sigortalısı olanların genel sağlık sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, 30.6.2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup, bu kanunun yayımlandığı tarihten önce Kurumca re’sen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edildiği halde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle ödenmemiş olan, özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi, 30/6/2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup, bu kanun hükümlerinden yararlanmak için bu kanunun yayım tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar başvurulduğu halde bu sürenin sonuna kadar Kurumca re’sen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edilmemiş olan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi, 30/6/2016 tarihine kadar (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin olup bu kanunun yayımlandığı tarihten önce kesinleştiği halde bu kanunun yayımlandığı tarih itibariyle ödenmemiş olan idari para cezası, Bu madde kapsamına giren ve kanunun yayımı tarihinden önce asılları ödenen alacakların, kanun yayımlandığı tarih itibariyle henüz ödenmemiş olan fer’ieri, 5510 sayılı Kanunun ek 5 ve 6 ncı maddeleri kapsamında sigortalı olanlara ait sigorta primi, 2925 sayılı Kanun kapsamındaki tarım sigortalılarına ilişkin sigorta primi İle bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları, yeniden yapılandırılması mümkün olan kurum alacaklarını oluşturmaktadır” dedi.

Yapılandırmadan yararlanmak isteyen vatandaşların 31 Ekim 2016 tarihine kadar ilgili birime başvuruları gerektiğini belirten Çakar, “Başvurular e-Sigorta kanalıyla da yapılabilecektir. İşverence yapılan işlemi mutlak surette onaylanması gerekmektedir. Onaysız başvurular kabul edilmeyecektir. Gelir testine hiç başvurmayanlardan 6736 sayılı Kanunda öngörülen dört aylık süre içerisinde gelir testine başvuranların, gelir testine müracaatları, aynı zamanda yapılandırma müracaatı olarak kabul edilip, gelir testi sonucuna göre güncellenecek prim borçları 12 ayda eşit aylık taksitler halinde ödenebilecek şekilde yapılandırılacaktır” ifadelerini kullandı.

Ödeme şekli ve taksit imkânı hakkında da bilgi aktaran Çakar, şunları söyledi: “Peşin ödeme ya da ikişer aylık süreler itibariyle olmak üzere 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödenmesi mümkün bulunmaktadır. 6736 sayılı Kanuna göre yeniden yapılandırılan alacakların bankalar kanalıyla ödenmesi mümkün olduğu gibi kredi kartı veya banka kartı ile ödenmesi de mümkün bulunmaktadır. Bu amaçla, www.sgk.gov.tr adresinden ‘E-SGK/ Kart ile Prim Ödeme’ seçenekleri işaretlenerek erişilen ekran vasıtasıyla e-devlet şifresi ile ödeme yapılabilecektir. Kanunla ilgili daha detaylı bilgi almak isteyen sigortalılarımızın ve işverenlerimizin İl Müdürlüğümüze başvurmaları halinde gerekli bilgilendirme yapılacaktır.”

Yılmaz Atar