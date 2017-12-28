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SGK hizmet dökümü nasıl alınır? |SGK hizmet dökümü sorgulama

SGK Hizmet Dökümü, Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olan tüm vatandaşların alabileceği, sigorta ve prim bilgilerini barındıran ve 4A, 4B, 4C olarak üçe ayrılan belgedir. E-Devlet sistemi üzerinden alınan belge ve prim sorgulama, emekli maaşı sorgulama gibi işlemler yapılabilir. Peki, SGK hizmet dökümü nasıl alınır? Hizmet dökümünde hangi bilgiler yer alır? SGK hizmet dökümü sorgulama

SGK hizmet dökümü nasıl alınır? |SGK hizmet dökümü sorgulama

28 Aralık 2017 14:45

Binlerce vatandaşın sigorta durumunu öğrenmek için aradığı SGK hizmet dökümü nasıl alınır?  İşte SGK hizmet dökümü sorgulama. E - Devlet üzerinden hizmet dökümü nasıl sorgulanır? -ÖĞREN-

SGK HİZMET DÖKÜMÜ HAKKINDA DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ!

 

SGK HİZMET DÖKÜMÜ NEDİR?

SGK hizmet dökümü, sigortalıların sigorta ve prim bilgilerinin yer aldığı bir belgedir. Bu belge, Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı kişiler tarafından alınabilir. SGK hizmet dökümü; 4A, 4B ve 4C olarak bölümlere ayrılır. Sosyal Sigortalar Kurumu'na bağlı olanlar 4A hizmet dökümü, Bağ-Kur'a bağlı olanlar 4B hizmet dökümünü ve Emekli Sandığı'na bağlı olanlar da 4C hizmet dökümü belgesini alabilir. Vize alma süreci ve mahkeme gibi resmi kurumlarda da SGK hizmet dökümü kullanılabilir.

SGK HİZMET DÖKÜMÜNDE HANGİ BİLGİLER BULUNUR?

SGK hizmet dökümü belgesinde yer alan bilgiler şunlardır;

- Sigortalının temel bilgileri

- Sigortalı olarak çalışılan gün sayısı

- İlk defa girilen iş için giriş ve çıkış tarihleri

- Sigortanın hangi aylarda ödendiği bilgisi

- Sigortalı olarak bulunulan dönemde yerine getirilen hizmetler

- Hangi aylarda primlerin yattığı bilgisi

- Çalışılan şirkete ait bilgiler

SGK HİZMET DÖKÜMÜ NASIL ALINIR?

SGK hizmet dökümü almak isteyenler, E-Devlet sistemine giriş yaparak alabilirler. E-Devlet sistemine giriş için; E-İmza, mobil imza, T.C. kimlik kartı, E-Devlet şifresi ve internet bankacılığı giriş seçenekleri bulunur. E-Devlet şifresi ile giriş, kullanıcılar tarafından en çok kullanılan seçenektir. E-Devlet şifreniz yoksa, PTT şubelerinden 2 Türk Lirası ücret karşılığında alabilirsiniz. Şifre, kapalı zarf içerisinde size verilir. Şifre ile kişisel bilgilere erişim sağlanabildiği için, güvenlik açısından başkaları ile paylaşılmaması gerekir. E-Devlet sistemine girildikten sonra, ekranın sol kısmında e-Hizmetler, Kamu Kurumları ve Belediyeler bağlantılarının bulunduğu menü yer alır. Bu bağlantılardan e-Hizmetler bağlantısı açılır. Açılan bağlantıdan Sosyal Güvenlik Kurumu bağlantısına girilir ve 4A, 4B, 4C hizmet dökümü belgelerine ulaşılabilir. Kullanıcılar ekranın üst kısmında bulunan arama kutucuğuna da ''Hizmet dökümü'' yazarak, SGK hizmet dökümüne daha kısa yoldan ulaşabilirler.

 

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