Emeklilere verilecek olan banka promosyonu kapsamında PTT ile SGK arasında protokol imzalandı. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlık binasında gerçekleşen protokol imza töreninde açıklamalarda bulunan SGK Başkanı Bağlı, “Kamu bankalarının bu konuda sosyal sorumluluk olarak elini taşın altına koyması ile birlikte toplam 25 bankanın 16’sı ile protokol imzalamış bulunmaktayız. Bugün de en büyük iş ortağımız PTT ile protokolümüzü imzalıyoruz. Emekli maaş ödemelerine ilişkin protokolümüzü imzalayacağız. Emeklilerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

En geç Mart ayı içerisinde ödemelerin başlayacağını kaydeden Bağlı, “İlk Ziraat Bankası ile protokol imzaladığımızda dile getirdiğimiz husus buydu. Sayın Bakanımızın bu konuda çok net talimatı var. Şuana kadar emeklilerimizin yüzde 95’ine ulaşmış bulunmaktayız. 25 bankanın 16’sının imzaladığı 9 bankanın imzalamayacağı anlamına gelmiyor” diye konuştu.

Emeklilerin izlemesi gereken bir yol var mı

Promosyon ödemeleri ile ilgili olarak emeklilerin izlemesi gereken yolları da aktaran Bağlı, “Bütün bilgilendirmeleri, gerekli teknik çalışmaları hem biz hem de protokol imzaladığımız bankalar yaptığı için emeklilerin hiçbir şey yapmalarına gerek yoktur. Onlara ulaşıp gerekli bilgilendirmeyi yapacağız. Bilişim altyapısını hazırladık. Hiçbir sorun yok. Banka değişikliği yapmak istediklerinde emeklilerimizin belirtmeleri yeterli. Memur promosyonu ile emekli promosyonu takdir edersiniz ki farklı. Bundan 15 yıl önce Türkiye emekli maaşlarını ödeyebilmesi için SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı bankalara komisyon ödüyordu. Bugün emekli maaşlarını ödeme karşılığında bankalar ile protokol imzalayacak duruma geldik” açıklamasında bulundu.

Bu protokolle emeklilere bir ek katkı amacıyla kargo ve PTT Bank aracılığıyla yapılan havalelerde indirim fırsatının getirildiğini belirten PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, “176 yıllık büyük bir çınar olan PTT Anonim Şirketi ile Türkiye’nin sosyal güvencesinin temelini oluşturan SGK arasındaki tarihi iş birliklerinin bir başka önemli protokolünü bugün imzalayacağız. Ülkemize yıllarca emeğini vermiş, bütün ömrünü bu ülkeye hizmet için adamış değerli emeklilerimizin alacakları maaşlara ilişkin bu protokolde bizlerde karınca kararınca çorbada tuzumuz olsun ve bu ülkeye hizmet edenlere bizde hizmet edelim düşüncesi ile imza altına alıyoruz. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Protokol kapsamında kargoda yüzde 20, e-ticarette seçili ürünler üzerinde yüzde 10 ve PTT Bank havalelerinde yüzde 20’lik indirim gerçekleştirdik” dedi.

İlker Turak