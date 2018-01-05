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SGK işçilerinin kadro başvuruları devam ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuda çalışan taşeron işçilere yönelik yapılan kadro açıklamasının ardından, kadro bekleyen Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) işçilerinin istihdam başvuruları alınmaya devam ediyor.

SGK işçilerinin kadro başvuruları devam ediyor

05 Ocak 2018 10:42
SGK işçilerinin kadro başvuruları devam ediyor - Tıkla İzle

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile getirilen haklar kapsamında yüz binlerce taşeron işçi kadroya geçiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Kamudaki 450 bin ile belediyeler ve il özel idarelerdeki 400 bin işçimiz, çalıştıkları yerlerdeki iktisadi teşebbüslerinde istihdam edilecekler” açıklamasıyla verdiği kadro müjdesi sonrası taşeron işçilerin başvuruları 2 Ocak Salı gününden itibaren başladı. Alt işveren işçilerinin kamuda istihdamı için başvuran işçiler çalıştıkları kurumlara kadro başvurusunda bulunurken, Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul İl Müdürlüğü çalışanları da kurumlarına kadroya geçmek için başvuruda bulunmaya başladı.

Başvuruları kabul edilen SGK İstanbul İl Müdürlüğü taşeron işçileri kadroya geçecekleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çok teşekkür ettiklerini aktardı. 13 yıldır Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul İl Müdürlüğünde taşeron temizlik işçisi olarak çalışan Elif Çokgezer ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği kadro müjdesi ile çok mutlu olduklarını belirterek, “Yıllardır kadroya geçmek için heyecanla bekliyorduk. Başvurularımızı yaptık. Cumhurbaşkanımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bütün taşeron arkadaşlarımıza da Allah hayırlı uğurlu etsin” şeklinde konuştu.

5 yıldır taşeron işçi olarak çalışan ve kadro başvurusunu yapan Şuayip Karakuş ise duyduğu mutluluğu ifade ederek, “Devletimizin yapmış olduğu bu düzenlemeden dolayı çok mutluyum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok mutluyuz. Devletimiz bu düzenlemeyle daima çalışanlarının yanında olduğunu bir kez daha gösterdi” ifadelerini kullandı.

 

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