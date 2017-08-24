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SGK prim ödeme süresini uzattı

Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulunun kararı ile 2017 yılı Temmuz ayına ilişkin prim ödeme son günü olan 31 Ağustos 2017 tarihinin Kurban Bayramı arifesine denk gelmesi ve yarım günlük mesai süresinin de idari tatil kabul edilmesi nedeniyle prim ödeme günü 5 Eylül 2017 Salı gün sonuna kadar uzatıldı.

SGK prim ödeme süresini uzattı

24 Ağustos 2017 16:43

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulunun kararı ile 2017/Temmuz ayına ilişkin prim ödeme son günü olan 31 Ağustos 2017 tarihinin Kurban Bayramı arifesine denk gelmesi ve yarım günlük mesai süresinin de idari tatil kabul edilmesi nedeniyle prim ödeme gününün 5 Eylül 2017 Salı gün sonuna kadar uzatıldığı belirtilerek, “Yükümlülerimizin olası mağduriyetlerini önlemek amacıyla son ödeme tarihi 31 Ağustos 2017 olan prim ve diğer tüm Kurumumuz alacaklarının (6111, 6736 ve 7020 sayılı Kanunlar kapsamında yapılandırılan borçlara ilişkin taksit ödemeleri de dâhil olmak üzere) ödeme süresi 5 Eylül 2017 tarihi gün sonuna kadar uzatılmış olup, bu tarihe kadar yapılacak söz konusu ödemeler yasal süresi içinde yapılmış sayılacaktır” denildi.

Pelin Üzek Kılıç

Etiketler: SGK


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