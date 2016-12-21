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SGK uyardı, Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar borcunuz silinebilir

SGK İl Müdürlüğü tarafından genel sağlık sigortalısı olarak tescil eden vatandaşların 31 Aralık 2016 tarihine kadar gelir testine müracaat etmeleri halinde prim borçları yeniden yapılandırılacağı açıklandı. SGK İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

SGK uyardı, Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar borcunuz silinebilir

21 Aralık 2016 10:11

Genel Sağlık Sigortalısı olarak tescil edilmiş olmasına rağmen Gelir Testi başvurusunda bulunmayan vatandaşlarımızın, 31.12.2016 tarihine kadar yerleşim yerlerindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, Gelir Testi başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumunca, Genel Sağlık Sigortalısı olarak tescil edilmiş olan vatandaşlarımızdan, bugüne kadar gelir testine müracaat etmeyenlerin, 31.12.2016 tarihine kadar gelir testine müracaat etmeleri halinde, ilk tescil tarihinden itibaren G/2 gelir seviyesinden adlarına tahakkuk etmekte olan GSS prim borçları, yaptıracakları gelir testi sonucuna göre ilk tescil tarihinden itibaren yeniden düzenlenecektir. Gelir Testine müracaatları bulunmayanlardan, 31.12.2016 tarihine kadar gelir testine başvuranların, gelir testi sonucunda tespit edilen gelir seviyeleri, tescil başlangıç tarihinden itibaren güncellenecektir. Bugüne kadar gelir testine başvurmamış genel sağlık sigortalılarımız, G/2 (aile içindeki kişi başına düşen gelir miktarı 2016 yılı itibariyle, 1.647 TL den fazla 3.294 TL den az olanlar) gelir seviyesinden tescil edilerek 2016 yılı için 197,64 TL üzerinden primleri tahakkuk ettirilmektedir. Bu kapsamda 31.12.2016 tarihine kadar gelir testine müracaat edenlerin, gelir testi sonucunda aile içindeki kişi başına düşen gelir miktarı; 549 TL den aşağı olanların tescil başlangıç tarihinden bugüne kadar olan bütün GSS prim borçları silinecek, 549 TL den fazla, 1.647 TL den az olanlara aylık (2016 Yılı için) 65,88 TL, prim tahakkuk ettirilecektir. Sosyal Güvenlik Kurumunca, genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilmiş, ancak gelir testine müracaatta bulunmamış olan genel sağlık sigortalılarının, 31.12.2016 tarihine kadar, yerleşim yerlerindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, gelir testi başvurusunda bulunmalarının faydalarına olacağını kamuoyunun bilgisine sunarız. 

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR


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