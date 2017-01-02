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SGK: Yeniden yapılandırmada ikinci taksit ödemelerinin süresi uzatıldı

Yeniden yapılandırmada ikinci taksit ödemeleri için süreyi 9 Ocak'a kadar uzattı.

SGK: Yeniden yapılandırmada ikinci taksit ödemelerinin süresi uzatıldı

02 Ocak 2017 17:29

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yeniden yapılandırmada ikinci taksit ödemeleri için süreyi 2 Ocak'tan 9 Ocak'a kadar ertelediğini duyurdu. Kurum, normal şartlarda bugün bitmesi gereken ödeme süresinin, teknik sebeplerden dolayı uzatıldığını belirtti. SGK tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bilindiği üzere, Kurumumuz alacaklarının tahsiline ilişkin ödemeler 02/01/2017 Pazartesi günü (bugün), mesai bitimiyle son buldu. Ancak Kurumumuzla prim tahsilat anlaşması olan bankaların Kurumumuz tahsilat sistemleriyle iletişiminde sıkıntılar yaşanmış ve prim tahsilatlarında aksaklıklar oluşmuştur.

Buna istinaden prim ödeme yükümlülerimizin mağduriyetlerini önlemek amacıyla son ödeme günü 02/01/2017 tarihi olan prim ve diğer tüm alacakların tahsilat işlemleri 09/01/2017 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmış olup, bu tarihe kadar yapılacak söz konusu ödemeler yasal süresi içinde yapılmış sayılacaktır".
 

Etiketler: SGK


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