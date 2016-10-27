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SGK’da 31 ilin müdürü değişti

Sosyal Güvenlik Kurumunda yapılan yenilenme ve kan değişimi çalışmaları kapsamında 31 il müdürlüğüne yeni atamalar gerçekleştirildi.

SGKda 31 ilin müdürü değişti

27 Ekim 2016 18:51

Sosyal Güvenlik Kurumu Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu’nda yapılan yenilenme ve kan değişimi çalışmaları kapsamında 31 İl Müdürlüğüne yeni atamaların gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, “Kurumumuz, birçok yenilik ve çalışma hayatındaki düzenlemelerle gerek vatandaşın, gerekse işveren ve çalışanların hayatlarını kolaylaştırıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ve SGK Başkanı Dr. Mehmet Selim Bağlı’nın talimatlarıyla, Kurum çalışmalarına ivme kazandırmak, yeni bir heyecan ve motivasyon sağlamak amacıyla 31 İl Müdürlüğünde görev değişimi yapıldı. Ataması yapılan 31 ilin Sosyal Güvenlik İl Müdürü görevine başladı” denildi.

Etiketler: SGK


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