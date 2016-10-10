Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) Başkanı Mehmet Selim Bağlı, şehit, harp ve vazife malullerinin çocuklarına eğitim ve öğretim yardımı ödemesinin başladığını, bu ödemeden 15 Temmuz Şehitlerimizin çocuklarının da yararlanacağını bildirdi. Şehit, harp ve vazife malullerinin eğitim ve öğretime devam eden çocuklarına, her yıl SGK tarafından ödenen eğitim ve öğretim yardımının 2016-2017 öğretim yılına ait tutarı kişi başına yıllık, ilköğretim 1-8’nci sınıflar için bin 398,89 lira , lise için 2 bin 98,33 lira, yüksekokul için ise 2 bin 797,77 lira olarak belirlendi.

Söz konusu eğitim ve öğretim yardımının ödenebilmesi için, hak sahiplerinin öğrenim durumunu gösterir öğrenci belgelerini, bir dilekçe ekinde 31 Aralık 2016 tarihine kadar SGK kayıtlarına geçecek şekilde göndermeleri gerekmekte olup, Eğitim ve öğretim yardımı ödemelerine ilişkin SGK’nın açıklaması ise şu şekilde:

“Aylığını T. Halk Bankası, T.C. Ziraat Bankası veya Denizbank Şubelerinden alanlar için aynı banka şubesine, Aylığını bu bankalar dışındaki banka veya PTT aracılığı ile alanlar için ise Denizbank şubelerine gönderilecek olup, hak sahibi çocukların veya yasal temsilcilerinin, T.C. kimlik numaraları ile bankaya müracaat etmeleri halinde ödemeleri yapılacaktır. 15 Temmuz 2016 darbe girişiminde şehit olan 240 vatandaşımızın geriye bıraktığı 280 yetime de bu kapsamda eğitim öğretim yardımı ödemesi yapılacaktır.”

Benan Özben