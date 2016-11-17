Batman SGK İl Müdürlüğü 100 milyon liralık alacağını yapılandırmak için çalışmalarını hızlandırdı. SGK’dan hem vatandaşa hem de işverenlere “Bu fırsatı kaçırmayın’ uyarısı geldi. SGK Batman İl Müdürü Alaettin Ökten, prim borç yapılandırmasının önemli avantajlar sunduğunu belirterek “Genel Sağlık Sigortası (GSS) dışındaki tüm prim ve borç yapılandırmasında başvuru süresi 25 Kasım 2016 tarihinde doluyor. Bu büyük fırsatı kaçırmamak için başvuruda bulunun. Bir daha ne zaman yapılacağı belli olmaz. Fırsatı değerlendirin. Uzatılan bu eli tutun” tavsiyesinde bulundu.

Ökten, borç yapılandırmasında özellikle geçmişten kalan borcu olanlara önemli oranlarda indirim sağlandığını ifade ederek “Borç yapılandırma ne kadar eskiyse o kadar da kazançlı olunuyor. Örneğin bir işverenimizin 1998 yılında kalma borcu vardı. Eğer yapılandırmadan peşin ödeme seçeneği ile faydalanırsa bu borcu yüzde 92 oranında indirimli olacak. 2008 yılından borcu olan bir başka kişinin borcu ise yüzde 42 oranında azalıyor. 2013 yılından borcu olan bir diğer işverenimizin ise borcu yüzde 21 oranında geriliyor” dedi.

Engel kalmıyor

Borç yapılandırmasına başvuranların icra takibi dururken, tatbik edilen hacizlerin ise ödediği tutar kadar kaldırılacağı ve buna isabet eden teminatların iade edileceği bildirildi. İş adamları "borcu yoktur" yazısı alabilirken, yapılandırmaya müracaat edenlerden teminat aranmadığı ve ayrıca borçların ödenmesi veya borç tutarı karşılığında teminat verilmesi halinde gayrimenkul satışlarının önündeki engelin de kalktığı, esnaf ve isteğe bağlı sigortalılar da borç yapılandırmasında peşin ödeme yapması veya yapılandırmanın ilk taksitini ödemeleri halinde sağlık imkanından faydalanabildiği kaydedildi.