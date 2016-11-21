Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Ünal Kaya, 6736 sayılı Kanun kapsamındaki kurum alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin sürenin 25 Kasım’da sona ereceğini söyleyerek, vatandaşları yapılandırma konusunda uyardı. 6736 sayılı Kanun kapsamındaki kurum alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin sürenin 25 Kasım tarihinde son bulacağını belirten SGK İl Müdürü Ünal Kaya, “Bilindiği üzere, 26 Ekim 2016 tarihli, 29869 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 25 Ekim 2016 tarihli 2016-9385 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi’nin ekinde yer alan kararın uyarınca, 6736 sayılı ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına’ ilişkin yer alan başvuru süresi 25 Kasım 2016 tarihinde bitiyor” dedi.

Prim borç yapılandırmasının önemli avantajlar sunduğunu belirten Kaya, “Prim ve borç yapılandırmasında başvuru süresi 25 Kasım 2016 tarihinde doluyor. Bu büyük fırsatı kaçırmamak için başvuruda bulunun. Bir daha ne zaman yapılacağı belli olmaz. Fırsatı değerlendirin. Borç yapılandırmasında özellikle geçmişten kalan borcu olanlara önemli oranlarda indirim sağlanıyor. Borç yapılandırma ne kadar eskiyse o kadar da kazançlı olunuyor” diye konuştu.