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SGK'dan beyanname sürelerinde uzatma açıklaması

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süresinin uzatıldığını açıkladı.

SGKdan beyanname sürelerinde uzatma açıklaması

23 Haziran 2018 23:14

Bilindiği üzere 2018/Mayıs ayına ilişkin Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri ile Amasya, Bartın, Çankırı ve Kırşehir illeri için 23 Haziran 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin verilme son süresi 23 Haziran 2018 tarihi ve bu tarihin de hafta sonu tatiline denk gelmesi nedeniyle 25 Haziran 2018 tarihi olmakla birlikte; yaşanabilecek aksaklıklar öngörülerek, söz konusu belgelerin verilme süresi 26 Haziran 2018 Salı günü sonuna kadar uzatıldı. SGK'dan yapılan açıklamada, "Bu tarihe (26/6/2018) kadar verilen 2018/Mayıs ayına ait Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri yasal süresi içinde verilmiş sayılacaktır" denildi. 

 

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