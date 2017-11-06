SGK'dan 'İşitmeye Yardımcı Cihazların Teminine İlişkin Sözleşme'ye ilişkin açıklama!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından finansmanı sağlanan işitme cihazları ile ilgili ilk defa yayımlanan İşitmeye Yardımcı Cihazların Teminine ilişkin sözleşme 06.11.2017 itibarıyla www.sgk.gov.tr adresinden yayımlanarak yürürlüğe girmişti. İşitme cihazı raporu olan vatandaş, işitme cihazı satın aldığında cihaz bedelini nakit ödemekte, vatandaş cihaz bedeli için birçok belgeyi tamamlamasının ardından SGK'ya müracaat etmekteydi ve SUT’ta (Sağlık Uygulamaları Tebliği) belirlenen ücret geri ödenmekteydi. Bu sözleşme ile ihtiyaç duyulan işitme cihazları, ilgili uzman hekimin reçete ve raporuyla ilgili merkezlerden doğrudan temin edilebilecek. Cihaz bedeli, sözleşmeli temin merkezine SUT’ta belirlenen miktar üzerinden ödenecek. Böylece, işitme cihazları da reçete ile eczanelerden alınan ilaçlar, gözlük reçeteleri, ayakta temin edilen hazır ortez/protez reçeteleri ve hasta bezleri gibi ilgili merkezlerden temin edilebilecek.