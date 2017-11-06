Diğer
Kategoriler

SGK'dan 'İşitmeye Yardımcı Cihazların Teminine İlişkin Sözleşme'ye ilişkin açıklama!

İşitmeye Yardımcı Cihazların Teminine ilişkin sözleşme ile ihtiyaç duyulan işitme cihazları, ilgili uzman hekimin reçete ve raporuyla ilgili merkezlerden doğrudan temin edilebilecek. Cihaz bedeli, sözleşmeli temin merkezine SUT’ta belirlenen miktar üzerinden ödenecek.

SGKdan İşitmeye Yardımcı Cihazların Teminine İlişkin Sözleşmeye ilişkin açıklama!

06 Kasım 2017 16:57

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından finansmanı sağlanan işitme cihazları ile ilgili ilk defa yayımlanan İşitmeye Yardımcı Cihazların Teminine ilişkin sözleşme 06.11.2017 itibarıyla www.sgk.gov.tr adresinden yayımlanarak yürürlüğe girmişti. İşitme cihazı raporu olan vatandaş, işitme cihazı satın aldığında cihaz bedelini nakit ödemekte, vatandaş cihaz bedeli için birçok belgeyi tamamlamasının ardından SGK'ya müracaat etmekteydi ve SUT’ta (Sağlık Uygulamaları Tebliği) belirlenen ücret geri ödenmekteydi. Bu sözleşme ile ihtiyaç duyulan işitme cihazları, ilgili uzman hekimin reçete ve raporuyla ilgili merkezlerden doğrudan temin edilebilecek. Cihaz bedeli, sözleşmeli temin merkezine SUT’ta belirlenen miktar üzerinden ödenecek. Böylece, işitme cihazları da reçete ile eczanelerden alınan ilaçlar, gözlük reçeteleri, ayakta temin edilen hazır ortez/protez reçeteleri ve hasta bezleri gibi ilgili merkezlerden temin edilebilecek.  

Etiketler: işitme cihazı, SGK

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç