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SGK'ya FETÖ operasyonu: 33 gözaltı

Adana merkezli İstanbul, Ankara ve Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) SGK yapılanmasını yönelik operasyonda 33 kişi gözaltına alındı.

SGKya FETÖ operasyonu: 33 gözaltı

09 Kasım 2016 08:50
SGK'ya FETÖ operasyonu: 33 gözaltı - Tıkla İzle

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda, Adana merkezli İstanbul, Ankara ve Eskişehir illerinde eş zamanlı olarak 33 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyonlar sonucunda aralarında eski SGK il müdürlerinin de olduğu çoğu bayan SGK çalışanı 33 kişi gözaltına alındı. 

Zanlılar sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine getirildi. Zanlılar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

FATİH KEÇE - SERKAN ÇETİNKAYA 


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