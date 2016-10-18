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SGK’ya idari para cezası borcu olanlar için yeni düzenleme

SGK Gaziantep İl Müdürü Mehmet Uzun, 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanunun 19/8/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirterek, 1 Eylül 2016 tarihinden itibaren SGK alacaklarının yapılandırma başvurularının başlandığını söyledi.


18 Ekim 2016 15:29

Yapılandırma kapsamına 2016 yılı Haziran ve önceki aylara ait olup, 19/8/2016 ve öncesinde tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan, genel sağlık sigortası primi, isteğe bağlı sigorta ve topluluk sigortası primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı primi, idari para cezaları, kurumca tahsil edilen, damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı, sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, 30 Haziran 2016 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi, borç asılları ile bu borçlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı tutarlarının yapılandırma kapsamına girdiğini söyleyen Uzun, borçlarını yapılandıranların parasal avantajlar dışında idari avantajlarda sağlanacağın söyledi.

Teşviklerden yararlanabilecekler
Yapılandırma kapsamında herhangi bir teminat istenmeyeceğini belirten Uzun, hacizlerin yapılan ödemeler nispetinde kaldırılabileceğini ve buna isabet eden teminatların iade edileceğini, hacizlere konu malların borçlunun talebi halinde satılabileceğini, borcu yoktur yazısının alınabileceğini, yapılandırma yapanların borçlarından dolayı icra takibi ve haciz işlemlerinin yapılmayacağını ve yapılandırma dışında borcu bulunmayanların teşviklerden faydalanacaklarını belirtti.

Yapılandırma kapsamında, genel sağlık sigortalılardan gelir testi yaptırmamış olanlara 1 Eylül 2016 tarihi ile 2 Ocak 2017 tarihi arasında gelir testine müracaat etme ve yeni belirlenecek gelir testi sonucuna göre genel sağlık sigortası primi ödeme imkanının sağlandığının altını çizen Uzun, "Ayrıca, genel sağlık sigortalıları, kanunun yayım tarihini takip eden 1 Eylül 2016 tarihinden itibaren 5 ay içinde (1 Eylül 2016 ile 31 Ocak 2017), başvurmaları halinde, 2016 Haziran ve önceki dönemlere ait genel sağlık sigortası prim borçlarını gecikme cezası ve gecikme zammı ödemeksizin, borç aslını vade farkı uygulanmaksızın peşin veya on iki eşit taksitte ödeyebilecekler. Peşin veya ilk taksit ödemesinin 28/2/2017 tarihine kadar yapılabilecek" dedi.
İdari para cezaları ile ilgili yapılan uygulamaya değinen Uzun, "6736 Sayılı Kanun uyarınca 31/10/2016 tarihine kadar yeniden yapılandırma başvurusunda bulunan işverenler ve iş yerleri, 2016/Haziran ve önceki aylara ait olup, kanunun yayımlandığı tarih itibariyle ödenmemiş olan, kurumumuz ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının denetim elemanlarının raporlarından, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınan bilgi, belgelerden, mahkeme kararlarından kaynaklanan prim borçlarının en geç 31/12/2016 tarihine kadar tahakkuk etmiş olması şartıyla, idari para cezalarının ise 31/12/2016 tarihine kadar tebliğ edilmiş olması şartıyla yapılandırma kapsamında girecektir" diye konuştu.

Yapılandırma başvurusunun nasıl yapılacağını açıklayan Uzun, işverenler için yapılandırma kapsamındaki prim borçları için e-sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla iş yerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine, 4/b (bağ-kur) sigortalıları için, herhangi bir sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine elden ya da posta yoluyla, 2925 sayılı kanuna tabi sigortalılar, 5510 sayılı kanunun ek-5 inci ve ek-6 ncı maddeleri kapsamındaki sigortalılar, isteğe bağlı sigortalılar ile topluluk sigortasına tabi olanlar prim borçları için elden veya posta yoluyla sigortalı dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine, 5510 sayılı kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki genel sağlık sigortası prim alacakları için elden veya posta yoluyla ikametgahının bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine başvuruda bulunmaları gerektiğini ifade etti.

Başvuru süresi, tüm borçlular için 1 Eylül 2016-31 Ekim 2016 tarihleri arasında, GSS borçluları için 1 Eylül 2016-31 Ocak 2016 tarihleri arasında, peşin ve ilk taksit ödeme süresi, tüm borçlar için 2 Ocak 2017 tarihine kadar, GSS borçları için 28 Şubat 2017 tarihine kadar yapılabilecek. 

Etiketler: SGK Gaziantep İl Müdürü Mehmet Uzun


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