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SGK’ya prim ödeme süresi uzatıldı

Mersin Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü (SGK), prim tahsilatlarında meydana gelen aksaklıklar nedeniyle 31 Ekim 2017 tarihinde sona eren prim ödeme süresinin 7 Kasım 2017 tarihine kadar uzatıldığını bildirdi.

SGKya prim ödeme süresi uzatıldı

06 Kasım 2017 16:05

Mersin SGK’dan yapılan yazılı açıklamada, kurum alacaklarının tahsilatında bankaların SGK tahsilat sistemleriyle iletişiminde sıkıntılar yaşandığı, 2017 yılı Eylül ayı primleri, 6770 sayılı kanun kapsamında ertelenen 2016 yılı Aralık ayı primleri ve yapılandırma taksitleri de dahil olmak üzere ödeme vadesi 31 Ekim 2017 tarihinde dolan prim tahsilatlarında aksaklıklar oluştuğunun tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, “Bu nedenle işveren ve sigortalılarımızın mağduriyetlerini önlemek amacıyla son ödeme tarihi 31 Ekim 2017 olan prim ve diğer tüm kurumumuz alacaklarının ödeme süresi 7 Kasım 2017 tarihi gün sonuna kadar uzatılmış olup, bu tarihe kadar yapılacak söz konusu ödemeler yasal süresi içinde yapılmış sayılacaktır. İşverenlerimizin, sigortalılarımızın sigorta prim teşvik ve desteklerinden yararlanmaya devam edebilmeleri, süresinde ödenmeyen primler nedeniyle gecikme cezası ve gecikme zammına maruz kalmamaları ve yapılandırma anlaşmalarının bozulmaması açısından belirtilen tarihlere kadar ilgili borçlarını ödemeleri önem arz etmektedir” denildi. 

 

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