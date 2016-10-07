Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Shevchenko: 'İkinci yarı yorulduk ve karşı koyamadık'

Shevchenko: 'İkinci yarı yorulduk ve karşı koyamadık'

Ukrayna Teknik Direktörü Andriy Shevchenko, “Sonucun 2-0 kalmasını isterdim ama oyun şemaları değişti. İkinci yarı kanatlarda üstünlük kurdular. İkinci yarı yorgunluk hissedildi ve biz buna karşı koyamadık” dedi.


07 Ekim 2016 00:24

2018 Dünya Kupası Elemeri I Grubu ikinci maçında Ukrayna, A Milli Takım’ın konuğu oldu. İlk yarida 2-0 öne geçen Ukrayna ekibi, karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Müsabaka sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ukrayna Teknik Direktörü Andriy Shevchenko, karşılaşmada 4’lü savunma ile oynadıklarını belirterek, “Buna bakacak olursak iyi oynadık fakat daha da iyi oynayabilirdik. Antrenmanda çalıştıklarımızı yansıtabilseydik, bu sistemi sahada gerçekleştirmeye çalıştık fakat gördüğünüz gibi oyunlar böyle olabiliyor. İkinci yarıda yorgunluğu hissettik. Yorgunluklar olabilir, karşı taraf çok iyi bir hücum oynadı ve buna dayanmamız gerekiyordu” dedi.

“İkinci yarı yorgunluk vardı ve biz karşı koyamadık”

Son 10 dakikaya kadar karşılaşmanın istedikleri gibi gittiğine vurgu yapan Ukraynalı çalıştırıcı, “Sonucun 2-0 kalmasını isterdim ama oyun şemaları değişti. İkinci yarı kanatlarda üstünlük kurdular. İkinci yarı yorgunluk hissedildi ve biz buna karşı koyamadık” diye konuştu.

“Oyuncularımdan maçı unutmalarını istedim”

Pazar günü oynayacakları Hırvatistan mücadelesini de değerlendiren Andriy Shevchenko, “Hırvatistan ile başka bir sahada oynayacağız. Soyunma odasına girdiğimiz andan itibaren oyuncularıma hemen bu maçı unutup, gelecek maça konsantre olmalarını istedim” ifadelerini kullandı.

Emre Mor yorumu

Karşılaşmada Emre Mor’un performansını da değerlendiren Shevchenko, “Evet Emre teknik olarak çok hızlı bir oyuncu, yetenekli bir oyuncu. Onu durdurmak çok zor, elimizden geleni yaptık son 10 dakikaya kadar. Herkes elinden geleni yaptı” şeklinde konuştu.

“Biz daha iyi oynadık ve 2-0’ı yakaladık”

İlk yarıda daha iyi oynadıklarını ve 2-0’ı yakaladıklarını söyleyen Andriy Shevchenko, “Benim görüşüme göre ilk yarı biz daha iyi oynadığımız için 2-0’ı yakaladık. Biz her taktiği her sistemi sahaya yansıttık. Türkiye ikinci yarı şablonunu değiştirdi ve biz buna ayak uyduramadık, sonuç da bu oldu" ifadelerini kullandı.

“En zor grupta bulunuyoruz”

Karşılaşmadaki penaltı kararları hakkında yorum yapmayan Ukraynalı çalıştırıcı, “Penaltılar konusunda yorum yapmayacağım. Oyun ortadaydı. Gruptaki tabloya bakacak olursak da biz en zor grupta bulunuyoruz. Bu gruptan 4 takım 2016 finallerinde oynadı ve bu 4 takım gruptan çıkma ihtimaline sahip. Çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdüreceğiz” dedi. 

Kaan Ülker - Selman Ayas
KONYA


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 24°C

  • İzmir

    İzmir 27°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!