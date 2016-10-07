2018 Dünya Kupası Elemeri I Grubu ikinci maçında Ukrayna, A Milli Takım’ın konuğu oldu. İlk yarida 2-0 öne geçen Ukrayna ekibi, karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Müsabaka sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ukrayna Teknik Direktörü Andriy Shevchenko, karşılaşmada 4’lü savunma ile oynadıklarını belirterek, “Buna bakacak olursak iyi oynadık fakat daha da iyi oynayabilirdik. Antrenmanda çalıştıklarımızı yansıtabilseydik, bu sistemi sahada gerçekleştirmeye çalıştık fakat gördüğünüz gibi oyunlar böyle olabiliyor. İkinci yarıda yorgunluğu hissettik. Yorgunluklar olabilir, karşı taraf çok iyi bir hücum oynadı ve buna dayanmamız gerekiyordu” dedi.

“İkinci yarı yorgunluk vardı ve biz karşı koyamadık”

Son 10 dakikaya kadar karşılaşmanın istedikleri gibi gittiğine vurgu yapan Ukraynalı çalıştırıcı, “Sonucun 2-0 kalmasını isterdim ama oyun şemaları değişti. İkinci yarı kanatlarda üstünlük kurdular. İkinci yarı yorgunluk hissedildi ve biz buna karşı koyamadık” diye konuştu.

“Oyuncularımdan maçı unutmalarını istedim”

Pazar günü oynayacakları Hırvatistan mücadelesini de değerlendiren Andriy Shevchenko, “Hırvatistan ile başka bir sahada oynayacağız. Soyunma odasına girdiğimiz andan itibaren oyuncularıma hemen bu maçı unutup, gelecek maça konsantre olmalarını istedim” ifadelerini kullandı.

Emre Mor yorumu

Karşılaşmada Emre Mor’un performansını da değerlendiren Shevchenko, “Evet Emre teknik olarak çok hızlı bir oyuncu, yetenekli bir oyuncu. Onu durdurmak çok zor, elimizden geleni yaptık son 10 dakikaya kadar. Herkes elinden geleni yaptı” şeklinde konuştu.

“Biz daha iyi oynadık ve 2-0’ı yakaladık”

İlk yarıda daha iyi oynadıklarını ve 2-0’ı yakaladıklarını söyleyen Andriy Shevchenko, “Benim görüşüme göre ilk yarı biz daha iyi oynadığımız için 2-0’ı yakaladık. Biz her taktiği her sistemi sahaya yansıttık. Türkiye ikinci yarı şablonunu değiştirdi ve biz buna ayak uyduramadık, sonuç da bu oldu" ifadelerini kullandı.

“En zor grupta bulunuyoruz”

Karşılaşmadaki penaltı kararları hakkında yorum yapmayan Ukraynalı çalıştırıcı, “Penaltılar konusunda yorum yapmayacağım. Oyun ortadaydı. Gruptaki tabloya bakacak olursak da biz en zor grupta bulunuyoruz. Bu gruptan 4 takım 2016 finallerinde oynadı ve bu 4 takım gruptan çıkma ihtimaline sahip. Çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdüreceğiz” dedi.

Kaan Ülker - Selman Ayas

KONYA