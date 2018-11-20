Shevchenko: 'Lucescu Türkiye için iyi şeyler yapabilir'

Ukrayna Milli Futbol Takımı, Antalya'da hazırlık maçında karşılaştıkları A Milli Futbol Takımı ile 0-0 berabere kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Shevchenko, Antalya'da dolu bir stadyumda futbol oynamaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Sahada çok olumlu şeyler yaptıklarının altını çizen Shevchenko, “Önemli bilgiler elde ettik. Bir sürü oyuncu oynattık. Çok olumlu ve faydalı bilgiler elde ettik. Hem Ukrayna'nın hem Türkiye'nin maçı almak için bir sürü şansı vardı ama ne yazık ki olmadı. Futbolcular açısından bir sürü oyuncu oynattık. U21'de oynayan 10 oyuncumuz sahaya çıktı. Maç ve oyuncularımın oyunu ve performansından memnunum” diye konuştu.

"Türkiye sevgisi"

"Shevchenko, nasıl bir milli takım oluşturmak istiyorsunuz?" sorusuna, “Bugünkü maç önemliydi genç oyuncuların potansiyelini değerlendirmek istedik. Ve bunu da yaptık. Bizim liderimiz sakatlandı. Maç güzel geçti herkes kendini çok iyi gösterdi. Türkiye'nin gösterdiği mücadele sayesinde oldu, herkes istekli oynadı. Sadece bir oyuncudan bahsetmek istemiyorum, motivasyonu yüksek iki takımda böyle bir özelliğe sahipti. Türkiye beni hala hatırlıyor. Türkiye'ye gelmek her zaman çok güzel. Hem Türk insanına hem Türkiye'ye saygı duyuyorum" şeklinde cevap verdi.

Lucescu'yu değerlendirmesi istenen Shecvhenko, “Saygım sonsuz hem teknik direktör hem insan olarak. Saygı duyuyorum. Zamanında Shaktar Donetsk'e katkıda bulundu. Türkiye için de çok şey yapabilir” değerlendirmesinde bulundu.

İsa Akar - Sabri Çağlar

