2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’nde yarın Türkiye ile karşılaşacakları maç öncesinde basın toplantısı düzenleyen Ukrayna Milli Takım Teknik Direktörü Andriy Shevchenko, maçın gerilim dolu geçeceğini ifade ederek, Türkiye - Ukrayna maçlarının basit bir tempoda oynanmadığını anımsattı. İki takım arasındaki maçların her zaman hızlı oyun ile ön plana çıktığını kaydeden Shevchenko, “Yarın maça galibiyet için çıkacağız. Galibiyet elde edersek bundan memnun olurum ama 1 puan alırsak, buna da hayır demeyiz. Zor bir gruptayız. Her rakip sahaya galip gelmek için çıkacak. O yüzden her alınan puan değerlidir" diye konuştu.

Fatih Terim’in Milan’dayken hocası olduğunu hatırlatan Shevchenko, "Fatih Terim’e çok büyük saygım var. Futbolculuk döneminde benim antrenörümdü. Son 15-20 yıl içerisinde dostluk ve arkadaşlık ilişkileri içerisindeyiz. Bu dönemde birbirimizle görüştük. Kendisine danıştığım konular oldu. Fatih Terim’in dediği gibi iyi bir antrenör olmak için ilerlemeye çalışacağım" ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin Arda Turan’ın kadroda olmamasının Ukrayna için nasıl bir fark oluşturur sorusuna Shevchenko, “Teknik direktörün kararına tartışacak bir durumum yok. Saygı gösteriyorum. Bunun haricinde Türk Milli Takımın çok yetenekli futbolcuları var. O yüzden bu konuda görüş belirtemeyeceğim” şeklinde cevap verdi.

Konoplyanka: "Galibiyetle ayrılacağımızdan eminim

Ukrayna Milli Takım oyuncusu Yevhen Konoplyanka ise, “Yarın ki maç için kendilerini hazır hissettiklerini belirterek, “Maçta olan tüm gücümü sarf edeceğim. Dikkatlice davranarak elimden geleni yapacağım. Yarın ki maçta kaç puan alacağımız önemli değil, biz kendi oyunumuzu ortaya koyarsak galibiyetle ayrılacağımızdan eminim” şeklinde konuştu.

Basın toplantısının ardından Ukrayna Milli Takımı, Büyükşehir Belediye Stadyumunda ilk 15 dakikası basına açık olan çalışmayla hazırlıklarını tamamladı.