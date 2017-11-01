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Shinzo Abe, yeniden Japonya başbakanı seçildi

Shinzo Abe, parlamento seçimlerini kazanmasının ardından bugün yeniden başbakan seçildi.

Shinzo Abe, yeniden Japonya başbakanı seçildi

01 Kasım 2017 12:05

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, geçen ay iktidar bloğunun büyük seçimi kazanması sonrasında bugün yeniden başbakan seçildi. Abe'nin mevcut kabinenin bakanlarını yeniden seçmesi ve bakanlara 31 Mart 2018'e kadar çocuk bakımı ve üretkenliği arttırmaya odaklanan bir ek bütçe derlemelerini söylemesi bekleniyor.

Abe ve Trump, Pazartesi günü yaptıkları telefon görüşmesinde Kuzey Kore'nin nükleer ve füze gelişimine karşı adımlarla ilgili olarak birlikte çalışmaya karar vermişlerdi. Japonya Devlet Bakanı Yardımcısı Yasutoshi Nishimura yaptığı açıklamada, Trump'ın Abe'ye, Japonya ve Amerika'nın yüzde yüz birliktelikte olduklarını ve Japonya-ABD ittifakından şüphe etmek için bir yer olmadığını söylediğini bildirdi.

Trump başkan seçildikten sonra Abe ile yakın bir ilişki geliştirdi. İki lider, Trump'ın 5-7 Kasım tarihleri arasında Japonya'yı ziyaretinde birlikte golf oynamayı planlıyor. 

Etiketler: abe, japonya

 

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