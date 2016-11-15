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Sibel Can 32 yıl sonra mahkeme kararıyla yaşını küçülttürdü

Ünlü şarkıcı Sibel Can’ın, babası Engin Cangüre’nin, 32 yıl önce sahneye çıkabilmesi için yaşını 6 yıl büyütmesine ilişkin açtığı davada kararını açıklayan mahkeme, Sibel Can’ın yaşını küçülttü.

Sibel Can 32 yıl sonra mahkeme kararıyla yaşını küçülttürdü

15 Kasım 2016 16:15

Ünlü sanatçı Sibel Can, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açtığı doğum tarihinin değiştirilmesi davasının karar duruşmasına katılmadı. Ünlü sanatçıyı avukatı temsil etti.

Mahkeme yaklaşık bir yıldır süren yargılamayı bugün karara bağlayarak İstanbul Fatih Karagümrük nüfusuna kayıtlı Sibel Cangüre hakkında daha önce Fatih 2 Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen kararının ortadan kaldırılmasına hükmetti. Mahkeme, nüfus kaydına göre 1 Ağustos 1964 doğumlu gözüken Sibel Can’ın doğum tarihinin 1 Ağustos 1970 olarak düzeltilmesine karar verdi.
Sibel Can, mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde, babası Engin Cangüre'nin yaşını 1985 yılında 6 yıl büyüttüğünü belirterek, asıl doğum tarihinin 1970 yılı olduğunu öne sürmüş ve bunun düzeltilmesi için mahkemeye başvurmuştu.

Babası yaşını büyüttürmüştü
Ünlü sanatçının babası Engin Cangüre, 1985 yılında Sibel Can'ın doğum tarihinin nüfusta yanlış olduğunu belirterek mahkemeye başvurmuş, mahkeme Sibel Can’ın doğum tarihini 1 Ağustos 1964 olarak düzeltilmesine karar vermişti. 

Başak Akbulut
 

Etiketler: sibel can


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