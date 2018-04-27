Sibel Can dava açmıştı: Yeniden yargılanma talebine ret

İstanbul Tüketici Mahkemesi’nde geçen hafta çıkan gerekçeli karara göre Sibel Can, 9 yıl önce bir otomotiv şirketinden model sıfır kilometre aldığı lüks cip iddiaya göre aracın ikinci el ve 2008 model çıkması üzerine Can, “ayıplı mal” satıldığı gerekçesiyle arabayı satan otomotiv şirketine dava açmıştı.

Mahkemenin kararına durdurulsun talebi

Davayı kabul eden mahkeme ise, aracın iadesi ile 313 bin 738 liranın faiziyle Sibel Can’a ödenmesine karar vermişti. Mahkemenin kararını ise Yargıtay onaylamıştı. Ancak İstanbul 3. İflas Masası, 13 Kasım 2017’de yargılamanın iadesiyle dava açılması için yetki verince yargılama yeniden yapıldı. Yeniden yargılamada aracın yurt dışında tescil edilmiş olması nedeniyle ikinci el olduğu iddiasının gerçek olmadığını iddia eden otomotiv şirketi, ABD’de tescil işlemlerinin Türkiye’den farklı olduğunu belirterek mahkemenin aleyhteki kararının durdurulmasını istedi.

Sibel Can’ın avukatı ise, “Gümrük tarafından el konulan araç, ABD’nin Carolina eyaletinde tescil edilmiştir ve plaka alınarak trafiğe çıkmıştır. Araç kaçak yollardan Türkiye’ye getirilip sıfır kilometre araç adı altında ikinci el olarak müvekkilime satılmıştır. Yargılamanın yenilenmesi talebinin reddine karar verilmesini istiyorum” dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, olayla ilgili İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde halen yargılamanın sürdüğünü hatırlatarak, Ağır Ceza Mahkemesi’nce araca el koyma kararının kaldırılmış olsa da halen ceza yargılamasının devam ettiğini kararında açıkladı. Mahkeme, müflis otomotiv şirketinin yargılamanın yenilenmesi yönündeki talebinin reddine karar verdi.