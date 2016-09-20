Para kazanabilmek için her yolu deneyen siber zorbalar insan hayatıyla oynuyor. Saldırganlar bankacılık ve perakende sektörü yerine nispeten daha zayıf veri güvenliğine sahip hastanelere saldırarak ele geçirdikleri bilgileri fidye karşılığında satışa sunuyor. Intel Security McAfee Labs Tehditler Raporu’na her bir dakikada 316, saniyede ise 5’ten fazla yeni tehdit ortaya çıkıyor. Rapora göre 1,3 milyon yeni fidye yazılım tespit edilirken en hızlı artışlar fidye yazılımlarda gözlemlendi. Fidye yazılımlar toplamda yüzde 128 oranında artış gösterirken maddi boyutu 121 milyon dolara ulaştı. Bir başka rekor gelişme ise mobil uygulamalara yönelik zararlı yazılımlar alanında gözlemlendi. Bu dönemde, mobil uygulamalara yönelik yaklaşık 2 milyon yeni zararlı yazılımın ortaya çıktığı tespit edildi.

Fidye yazılımları aracılığıyla gerçekleştirilen saldırıların hedefinde ise hastaneler ve sağlık kuruluşları var. Bankacılık ve perakende sektörüne göre daha az güvenliğe sahip bu sektörlerde veri kaynaklarına erişmenin kimi zaman ‘ölüm-kalım’ meselesi olması iştah kabartıyor. Saldırganlar ele geçirdikleri kişisel bilgiler karşılığında fidye talep ediyor. Saldırıların izini takip eden McAfee Labs, fidye yazılım saldırılarına hedef olan bir grup hastanenin 100.000 dolarlık zarara uğradığını tespit etti. McAfee Labs sağlık kurumlarına yönelik saldırıların daha da artacağını tahmin ediyor.

Ömer Temür / Türkiye Gazetesi