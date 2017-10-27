Siber saldırılara karşı belediyelerde üst düzey güvenlik önlemi alındı

Dünya genelinde artan siber saldırılar sonucu bilgi güvenliğinin sağlanması ve vatandaşların aldığı e-belediyecilik hizmetinin kesintisiz şekilde yürütülmesi için yerel yönetimler harekete geçti. Dijital belediyeciliği ilk uygulayan Bağcılar Belediyesi ve UITSEC bu tehlikeye karşı yapılacaklar konusunda bilgilendirme amaçlı ortaklaşa bir program gerçekleştirdi.

“Güvenli E-Belediyecilik Dönemi Başlıyor” başlıklı programda Bağcılar Belediyesi yetkilileri, siber tehdit ve saldırılara karşı BT altyapılarının güvenliğini sağlamak için aldıkları önlemleri anlattı. E-Belediyecilik hizmetlerine kesintisiz devam ettiklerini belirten yetkililer, diğer belediyelerin de sıkıntı yaşamaması için ne yapmaları gerektiği konusunda sunum yaptı.

Bağcılar Belediye Başkanı Yardımcısı Ali Aydın yaptığı konuşmada, “Belediye hizmetlerinde fen ve mimari çalışmaların yanında sosyal ve kültürel çalışmalarda da teknolojiyi kullanmak bizim için önemli. 2012’den itibaren süreç tabanlı elektronik belge yönetim sistemini başarıyla uyguluyoruz. Küçük olsun büyük olsun hangi iletişim kanalından gelirse gelsin bütün başvurular elektronik ortamda işlenmekte ve sonuçlandırılmaktadır. E-devlet kapısından 27’si entegre olmak üzere 28 hizmeti sunmaktayız. Yakında emlak ve çevre temizlik vergisi beyannamelerini de e-devlet kapısından alacağız. Bağcılar Belediyesi olarak bir ilke daha imza atmanın mutluluğu içindeyiz. Günümüzde artık bilgi güvenliğinin sağlanması, kişisel verilerin korunması önem arz ediyor. Biz de iş ve hizmetlerimizde sürekliliği sağlamak hemşehrilerimize kesintisiz ve güvenli hizmet sunmak için Bağcılar Belediyesi olarak UITSEC ile güvenli yönetim sistemimize güvenlik operasyon merkezimizi ekledik. Küresel ölçekte ve ülkemizde siber suçların artması, siber saldırıların olması ve kötü amaçlı yazılımların tehdit etmesi karşısında bu önlemleri almak zorundayız. Bu önemli çalışmamız siber tehditlere karşı kişisel verilerin koruması bilgi güvenliğinin sağlanması, kesintisiz ve kaliteli hizmet sunmak amacıyladır. Bu çalışmanın bunu sağlayacağına inanıyorum” dedi.

Bağcılar Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Cüneyt Yılmaz da yaptığı sunumda projeyle ilgili davetlilere ayrıntılı bilgi verdi.

Etkinlikte konuşan Doğanlar Yatırım Holding Başkan Yardımcısı, UISTEC Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Doğan; ‘’Bağcılar Belediyemizin Güvenlik Operasyon Merkezi hizmetini UITSEC olarak sağlamaktan kıvanç duymaktayız. Bu adım ile, Bağcılar Belediyemizin vatandaşımıza sağladığı hizmetlerin güvenli ve kesintisiz olması UITSEC teminatı altına alınmış olup, Bağcılar Belediyemizin hizmetlerine zeval getirecek siber tehditler kontrol altına alınmıştır. Bir vatandaş olarak bu noktada bilgi güvenliği farkındalığı ile hizmet veren Belediye Başkanımız Sayın Lokman Çağırıcı’ya teşekkür eder, işbirliğimizin hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Issa Yönetim Kurulu Başkanı, UITSEC Ceo’su Batuhan Tosun; “Güvenlik Operasyon Merkezimizi Türkiye’nin hizmetine sunduk. Merkezimiz ile giderek yaygınlaşan IoT cihazlarından başlayıp, tüm vatandaşlara hizmet veren elektrik, su, doğalgaz, ulaşım, belediye hizmetleri gibi kritik altyapılara kadar uçtan uca güvenliğin sağlanması için çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Beşiktaş’taki Point Barbaros Otel’de düzenlenen programa Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Ali Aydın, Bağcılar Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Cüneyt Yılmaz, Bağcılar Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü Mehmet Akif Görentaş, Doğanlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adnan Doğan, UITSEC CEO’su Batuhan Tosun, TÜRKSAT Kurumsal Bilgi ve Siber Güvenlik Yönetim Direktörü Mehmet Ali Ortayatırtmacı, UITSEC SOC Direktörü Alen Bohcelyan, TÜBİTAK’tan Çağatay Karabat, UITSEC AR-GE Direktörü Emin Ertürk ve 30 belediyeden temsilciler katıldı.

