Siber saldırılarda yeni hedef yiyecek ve içecek sektörü

Merkezi ABD’de bulunan Marsh & McLennan Şirketler Grubu çatısı altında hizmet veren dünyanın önemli sigorta brokerliği ve risk yönetimi şirketi Marsh Sigorta’nın yaptığı son araştırmaya göre, yakın gelecekte siber saldırıların yiyecek ve içecek sektörüne çok daha büyük zararlar vereceği belirtildi. Bu risklerden doğabilecek zararların, iş süreçlerini sekteye uğratmaktan gelir kayıplarına kadar yayılabileceği belirtiliyor. Yiyecek ve içecek şirketlerinin riskleri azaltma konusunda alabilecekleri bazı önlemler bulunuyor. Bunların başında ise dosya yedekleme, güncel yazılımların kullanılması, çalışanların bilinçlendirilmesi ve herhangi bir olumsuz durumda devreye alınacak müdahale planlaması yapılması yer alıyor.

Geçtiğimiz 10 yılda, iş dünyası teknolojinin güvenilirliğini esas alarak çok sayıda adım attı ve hemen hemen tüm şirketler altyapılarını teknolojiye uygun olarak değiştirdi. Yiyecek ve içecek üreticileri ve sektörün yan unsurları üretim hatlarını çalıştırmak ve üretim süreçlerini izlemek için bilgisayarları kullanmaya başladı. Bugün sadece büyük ölçekli üreticiler değil; örneğin restoranlar da müşteri işlemlerini yönetmek, rezervasyonlar, envanter ve diğer önemli işleri için teknolojiyi bağımlı haldeler.

Yiyecek ve içecek sektöründe teknolojinin kalıcı bir yer edinmesi siber saldırılar için yeni bir erişim ağının kapılarını açtı. Siber suçlular şimdilerde hem yiyecek ve içecek üreticilerini hem de restoranları hedef alıyor ve yeni ‘kazanç kapısı’ olarak büyük karlılıkların görüldüğü bu sektöre yoğun ilgi gösteriyor. Siber ataklar nedeniyle zarar gören işletmeler ya da üreticiler için ise sorunlar farklı şekilde ortaya çıkabiliyor: yolsuzluk, veri kaybı, artık işlerliğini kaybetmiş bilgisayar ve teknoloji ekipmanlarının değişimi, iş kesintisi ve arkasından gelecek gelir kaybı. Benzer örneklerin sık sık yaşanmasının ardından özellikle sabit kıymet sigortaları da kapsamlarını genişletti ve fiziksel zarardan ziyade siber saldırılar nedeniyle zarar gören işletmeler için yeni planlamalar yapmaya başladı. Yakın zamanda bir takım sabit kıymet sigorta şirketleri siber saldırıların teminat kapsamında karşılanacağı taahhüdünde bulundu.

