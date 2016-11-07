Şehir ve teknolojinin uyumuyla daha yaşanılabilir şehirler oluşturmak maksadıyla bu yıl üçüncüsü yapılan Akıllı Belediyecilik Zirvesi, Hilton İstanbul Convention & Exhibition Center’da yapıldı. Siber güvenlikten dijital topluma, coğrafi bilgi sistemlerinden akıllı şehir finansmanına kadar dijital belediyecilik konularında 10 farklı oturumun yapıldığı zirvenin açılış törenine Marmara Belediyeler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ile birliğe üye belediyelerin başkan ve yöneticileri katıldı. Teknolojinin her geçen gün ilerlemesi sebebiyle yerel yönetimleri yakından ilgilendiren zirvenin açılış töreninde konuşan Marmara Belediyeler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 55’inin kentlerde yaşadığını, özellikle de gelişmekte olan ve yeni sanayileşen ülkelerde nüfusu 10 milyonu aşan metropollerin sayısının giderek arttığını söyledi.

Son yıllarda insanlarla birlikte şehirlerin de hızla değiştiğini ifade eden Recep Altepe, artık internet, suni zeka, üç boyutlu yazıcılar, sürücüsüz otomobiller, sanal gerçeklik gibi birçok kavramın şimdi ise hayatın merkezinde olduğunu kaydetti. Günümüzün teknolojik gelişmelerine, ekonomik verilerine bakarak yarını hayal etmenin artık eskiden daha zor olduğunu ifade eden Başkan Recep Altepe, “Pek çok sektör bu gelişmeler ışığında devrim addedileceğimiz bir dönüşüm yaşıyor. 4. endüstri devrimi dünyayı değiştirecek. Bu dönüşüm bize çok daha verimli bir ekonomi sağlıyor. Bu fırsat doğru bir şekilde kullanılırsa bize sonsuz imkanlar sağlayacak. Bizler sadece bugünün şehirlerini tasarlamıyoruz. Elbette ki bugünün ihtiyaçlarına ve beklentilerine yanıt verecek seviyede hizmetler sunmak bizim sorumluluğumuz. Bir şehrin gerçek anlamda şehir niteliği kazanması için günün dinamikleri ve konforu kadar insan ruhunu da merkezine alması gerekir. Geleceğin şehir hayatının bugünkünden çok farklı olacağına şüphe yok. Dolayısıyla akıllı şehir konusunda da erken adım atanların kazanacağını söylemek yanlış olmaz. Akıllı şehir kavramı son yıllarda sıkça tartışıldı. Bugün biz Akıllı Belediyecilik Zirvesi’nin üçüncüsünü düzenliyoruz. Artık bu kavramın altını doldurmanın vakti geldi. Sadece son teknoloji ile bezenmiş ‘akıllı şehirler’ tasarlamak yeterli değil; ‘akıllı yaşanabilir şehirler’ oluşturmak lazım” diye konuştu.

Yılda ortalama 90 milyon siber saldırı

Akıllı Belediyecilik Zirvesi’nde ilk günün temasını, nesnelerin interneti olarak belirlediklerini hatırlatan Başkan Altepe, “Bu teknoloji fırsatlarla birlikte siber tehdit yani güvenlik ve gizlilik konularını da gündeme getiriyor. Türkiye’de yılda ortalama 90 milyon siber saldırı alıyoruz. 2019 yılında siber saldırıların devletlere zararının 2 trilyon dolar seviyesinde olacağı hesap ediliyor. Devletimiz ve bilhassa Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Plan ile siber güvenliği ulusal güvenliğimizin ayrılmaz bir parçası yapmak için çalışmalarına hız vermiş durumda. Yerel yöneticiler olarak bizler de bu konuda farkındalığımızı artırmalı ve çalışmalarımıza ağırlık vermeliyiz. Bu konular bugün alanında uzman kişilerce daha kapsamlı olarak ele alınacak. Akıllı Belediyecilik Zirvesi’nde ikinci günün teması ise iklim değişikliği. İklim değişikliğinin gezegenimizi ve insanlığı tehdit ettiği artık herkesin malumu. 18. yüzyılın ortalarında başlayan endüstri devriminden bu yana dünyada insanların ürettiği karbondioksit salınımı artışı hızlanıyor. Yani küresel ısınmayı kontrol altına almak gerekiyor. Şehirlerin küresel ısınma ile mücadeleye katkı sağlaması gerekiyor. Zira dünyada sera gazının yüzde 70'i kentsel bölgelerden salınıyor. Türkiye’nin de katıldığı Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde de dünya liderleri bu konuyu ciddiyetle gündemlerine aldılar. Sayın Cumhurbaşkanımızın Paris’teki bu zirvede belirttiği üzere biz ülke olarak küresel iklim değişikliği ile mücadelede 2030 yılına kadar yol haritamızı belirledik. Bu yol haritasının yerelden de takip edilmesi elzemdir. Sürdürülebilir ve çevre dostu bir dünya için kentler önemli bir rol oynuyor” dedi.

Akıllı insan olmadan akıllı şehir olmaz

Türkiye Bilişim Derneği Başkanı İlker Tabak, hizmetlerin vatandaşlara ulaştırılmasında başrolü oynayan belediyelerin enerji, ulaşım ve iletişim gibi akıllı uygulamalarla sağlayacağı verimlilikle, önemli tasarruflar sağlanabileceğini kaydetti. Bunun için öncelikle belediyelerin iş yapış biçimini değiştirip, bilişim teknolojilerine ayak uydurması gerektiğini dile getiren Tabak, “Ancak her şeyin akıllı olmasının yolunun sadece teknolojiden geçtiği yanılgısından kurtulmalıyız. Teknoloji bir araçtır. İnsan odaklı yaklaşımlar sergilenmeli ve bilişim okur yazarlığı oranının artırılması lazım. Çünkü akıllı insan olmadan akıllı şehir olmaz. 2016 verilerine göre sabit telefon aboneliği azalırken, mobil telefon abonelinin sürekli arttığı ve 73.7 milyona çıktığı, yine internet kullanıcısı sayısının 55.3 milyona çıktığı düşünülürse, toplumun bu dönüşüme ayak uydurduğunu söyleyebiliriz” diye konuştu.

Açılış töreninin ardından zirvenin ilk günü, akıllı şehirlerde döngüsel ekonomi, siber güvenlik, dijital toplum, ulaşım-akıllı trafik ve coğrafi bilgi sistemleriyle dijital toplum konulu oturumlarla tamamlandı.