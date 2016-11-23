Ardahan'da etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte etkisini arttıran soğuk hava nedeniyle araçların akaryakıt deposu dondu. Vatandaşlar sabah saatlerinde araçlarını çalıştırmakta sorun yaşadı. Bazı vatandaşlar başka araçların akülerinden takviye yaparken, bazıları da tehlikeli olmasına karşın araçların depolarının altında ateş yaktı.

Depo alev aldı

Hüdeyda Demir isimli vatandaş donan aracının deposunun altında ateş yakıp ısınmak için içeriye gitti. Demir döndüğünde aracın deposu alev aldı.

Ateş alan yakıt deposunu su ve karla söndüren Demir, "Ardahan’da kışın bu çileyi çekiyoruz. 3 ay yaz görüyoruz gerisi kış. Kamyonumun donan deposunu ısıtırken neredeyse depoyu yakıyorduk. Sabah namazında kalkmışım ve diğer arabayı, yani vinci bu saate kadar zor çalıştırabildim. Bu aracın deposunu ısıtmaya çalışırken neredeyse depoyu yakacaktık. Elektrik işini yapıyoruz. Devletimiz sağ olsun yazın yaptırmıyor, kışın yaptırıyor"’ şeklinde konuştu.

Erkenden uyanıp iş yerlerine giden vatandaşlar ve okula giden öğrenciler zor anlar yaşadı. Minik Öğrenci Aykut Yıldız, "Hava buz gibi, yani donuyoruz. Şu anda hava sıcaklığı eksi 25 derece. Bacaklarımız donuyor. Yani bu kadar olmaz"dedi.

Olgun Yıldız