Kars'ta hava sıcaklığının geceleri eksi 20 dereceye kadar düşmesiyle, Dereiçi mevkiinde bulunan Hidroelektrik Santrali Barajı dondu.

Kars'ta kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava hayatını olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının eksi geceleri 20 dereceye kadar düştüğü kentte, Dereiçi mevkiinde bulunan Hidroelektrik Santrali Barajı dondu. Barajda oluşan görüntü ise dikkat çekiyor.

Kars'ta özellikle akşamları ve sabah erken saatlerde etkili olan soğuklardan dışarıda bulunan su sayaçları da etkilendi. Soğuklardan dolayı çok sayıda su sayacı da donarak patladı.

Soğuk havanın özellikle geceleri çok etkili olduğunu ifade eden vatandaş, “Kars’ta havalar özellikle gece saatlerinde dona çekiyor ve Gündüzleri de bu manzaralarla ne kadar soğuk olduğunu görebiliyoruz. Soğuk hava gerçekten hayatı etkiliyor. Kars yok ama soğuk çok fazla, dereler donuyor. Akar ular donuyor. Baraj donuyor. Evlerdeki çeşmeler donuyor. Buda vatandaşı haliyle sor duruma sokuyor” dedi.

Kars’ta Sibirya soğukları etkisini devam ettirirken, uzmanlarda vatandaşları uyardı. Özellikle soğuk havalarda yüz felci vakalarıyla sık sık karşılaşıldığına dikkat çeken uzmanlar, vatandaşları dışarı çıkarken, kalın giymeleri konusunda uyardı. Kars’ta gece hava sıcaklığı eksi 20 derece ölçülürken, sabah saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 19 derece olarak ölçüldü.

Işık Çapanoğlu