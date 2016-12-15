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Sibirya soğuklarına karşı beş yıldızlı kedi evi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde sokak kedileri, beş yıldızlı 'kedi evi' sayesinde artık Sibirya soğuklarından etkilenmeyecek.


15 Aralık 2016 10:47

Hava sıcaklığının eski 25 dereceye kadar düştüğü Tatvan’da, sokak kedilerinin etkilenmemesi için 'kedi evi' oluşturuldu. Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ve Tatvan Belediyesince ilçenin Saray Mahallesi’nde oluşturulan 'kedi evi' sayesinde sokak kedileri, soğuk kış aylarını beş yıldızlı otel konforunda 'kedi evi'nde geçiriyor. İçerisi elektrikli sobalarla ısıtılan 'kedi evi' sakinlerinin ise keyfine diyecek yok.
Türkiye'nin en kapsamlı 'Kedi Evi Projesi' olma özelliğine sahip barınaktaki kediler için 120 metrekare açık, 30 metrekare kapalı ve etrafı korunaklı alan bulunuyor. İçerisinde ısıtıcıların yanı sıra polar ve elyaf minderlerin de bulunduğu kedi evinde ayrıca ev şeklinde kutucuklar da bulunuyor.

Yaklaşık 50 kedi misafir ediliyor
Yaklaşık 50 civarında kedinin soğuklardan korunduğu barınak, ayrıca 4-5 sokağın kesiştiği bir alanda bulunması nedeniyle her geçen gün müdavimleri de artıyor. Kedi evi sayesinde ilçede bulunan hayvanların bir nebze olsun soğuk havalardan kendilerini koruyabildiğini belirten HAYTAP İl Temsilcisi Dr. Damla Şahin, yaklaşık 50 kedinin buradan faydalandığını söyledi. Kedi evinin sobalarla ısıtıldığını ifade eden Şahin, "Burası Tatvan Belediyesi kedi evi. Burası HAYTAP, Koza ve Tatvan Belediyesinin ortak bir projesi. Bizim bu kedi evinden yaklaşık 50 kedi faydalanıyor. Bu sayı zaman zaman hava şartlarına bağlı olarak değişebiliyor. Kediler dışarıda üşüdükleri zaman buraya gelip ısınıyorlar, karınlarını doyuruyorlar, kimisi uzun süre kalabiliyor" dedi.

"Acil kuru ve yaş mamaya ihtiyaç var"
Gerek kedi evinde kalan kediler için gerekse diğer sokak hayvanları için acil olarak kuru ve yaş mamaya ihtiyaçları olduğunu ifade eden Şahin, "Bu aralar dışarıda çok kötü tipi, fırtına ve kar yağışı etkili oluyor. Burası aynı zamanda bir beslenme odasıdır. Burada kendi imkanlarımızla kedilere bakmaya çalışıyoruz. Fakat imkanlarımız çok kısıtlı maalesef. Sokaklarda beslememiz gereken yüzlerce kedi ve köpek var. Dolayısıyla bunlar için destek gelirse çok iyi olur. En azından bu bölgedeki hayvanları sobayla da olsa ısıtmaya çalışıyoruz. Diğer sokakta kalan hayvanlar için de insanların evlerinin önlerine yemek bırakmalarını istiyoruz. Önümüzde yine her zaman olduğu gibi çetin geçecek olan bir kış var. Bu bölge çok kar yağışı alan bir bölgedir. Dolayısıyla hayvanlara karşı çok fazla duyarlı olmamız gerekiyor. Hayvanlar için şu anda kuru ve yaş mamaya acil ihtiyaç var" diye konuştu. 

Hakan Okay

Etiketler: beş yıldızlı kedi evi, Sibirya soğukları


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