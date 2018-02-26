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Sıcak hava inşaat sektörünün yüzünü güldürdü

Erzurum’un Oltu İlçesinde kış aylarının sıcak geçmesi İnşaat sektöründeki esnafın yüzünü güldürdü.

Sıcak hava inşaat sektörünün yüzünü güldürdü

26 Şubat 2018 10:12

Havaların mevsim normallerinin üstünde seyretmesi Oltu’da inşaat yapımının bir ay önce başlamasına neden oldu. Oltu’da yapsat yapan İşadamı Fuat Demir, “Bu sene havaların sıcak olması nedeni ile sezona bir ay önce başladık. İnşaat yapan için bir ay çok büyük bir zaman. Bir aylık zaman dilimi bizim bu yıl sonuna yetiştireceğimiz işlerimizi daha da kolaylaştırdı Rabbim kazasız belasız bir sezon geçirmemizi nasip eylesin” dedi.
İnşaat Mühendisi Mücahit Demir ise “İnşaatların yapımına bir ay önce başlamamız bizi son derece rahatlattı. Yeni projelerimizi yapabilmemiz için yeterince zamanımız olacak. Bu zaman bizim çok daha rahat çalışmamıza neden olacak. Yeni inşaat sezonu ilçemize ülkemize hayırlı olsun” dedi. 

 

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