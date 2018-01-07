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Sıcak havayı fırsat bilen İstanbullular kendilerini dışarı attı

Yeni yılın ilk hafta sonu sıcak havayı fırsat bilen İstanbullular, park ve sahil kenarlarına akın etti.

Sıcak havayı fırsat bilen İstanbullular kendilerini dışarı attı

07 Ocak 2018 15:54

İstanbul’da kış mevsimi olmasına rağmen sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, yeni yılın ilk hafta sonunda sahil kenarlarına ve parklara akın etti. Vatandaşlar kış mevsiminde yazdan kalma bir günün tadını çıkarırken, çocuklar da gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.

“KIŞIN BÖYLEYSE BAHARDA DENİZE GİRERİZ”

Kızıyla birlikte sıcak havanın tadını çıkardığını belirten bir vatandaş, ”Kışın böyleyse baharda denize gireriz” dedi. Sahil kenarında kızıyla oturan bir başka vatandaş ise, "Böyle bir havayı değerlendirmek isteyen herkes atmış kendini dışarı. Arabayı koyacak yer bulamadık. Kızımla geziyoruz” diye konuştu.

Mustafa Esen

Etiketler: sıcak hava

 

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