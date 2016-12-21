Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, yer üstü ve yer altı çöp konteynerlerine sönmemiş kül atıklarının atılmaması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Mevsim şartları sebebiyle ev ve işletmelerden kaynaklı sönmemiş kül atıklarının yer üstü ve yeraltı evsel çöp kumbaralarına atıldığı, çıkan yangın sebebiyle ekipmanların kullanılamaz hale geldiğini dile getiren Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri; Yavuz Selim mahallesi 408 sokaktaki yer üstü konteynerine sönmemiş kül atımı nedeniyle çıkan yangının yapılan acil müdahaleyle söndürüldüğünü fakat ekipmanda yangın sebebiyle büyük ölçüde hasar meydana geldiğini açıkladı. Vatandaşların duyarlı davranarak kül atıklarını yeraltı ve yer üstü kumbaralarına atılmaması ve atanların tespit edilmesi durumunda, idari para cezası ve ekipmanda meydana gelecek zararın maliyetinin kişi veya kuruluştan tanzim edileceği uyarısında bulunan Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların dilek ve şikayetlerini bildirmeleri çağrısında bulundu.

İsmail Gündüz