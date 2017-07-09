Diğer
Kategoriler

Sıcak şapkacılara yaradı

Adana’da bir şapka üreticisi, kentte 43 dereceyle son 39 yılın sıcak rekorunun kırılmasıyla birlikte şapka satışlarının geçen yıla göre yüzde 30 arttığını belirterek, günde ortalama 3 bin şapka sattıklarını söyledi.

Sıcak şapkacılara yaradı
Sıcak şapkacılara yaradı - Web TV

09 Temmuz 2017 14:16

Adanalı şapka üreticisi Mehmet Ali Taşkıran genellikle toptan satışlar yaptıklarını belirterek, bu yıl satışların geçen yaza göre yüzde 30 arttığını kaydetti. Günde 3 bin şapka sattıklarını vurgulayan Taşkıran, “Ürünlerimiz polyester yerine pamuk ağırlıklı olduğu için biraz daha serin tutuyor. Sahada çalışan personeller ve özellikle çiftçilerden yoğun talep var. Sade renkli satışlarımızın yanı sıra baskı ve nakış basımı da yapabiliyoruz. Son zamanlarda traktör firmalarından da yoğun talep var. Diğer yandan, perakende müşterilerimiz de var. Fiyatlar uygun olduğu için günde 3-4 şapka değiştirenler var. Baskılı şapkaları 3 liradan satarken baskısızları 2,5 liradan satıyoruz” dedi.

Samet Bakacan isimli genç ise şapka kullanımının sıcaklardan yüzde 70 oranda koruduğunu söyledi.

Mehmet Dipcan isimli 65 yaşındaki işçi de güneşin altında çalışmak zorunda olduğunu belirterek, “Bazen ağaç gölgelerine sığınıyorum. Şapkamı ıslatarak serinliyorum. Çalışmak zorundayım, henüz emekli olamadım. Emekliliği bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Nuri Pir - Erdal Can İçelli 

Etiketler: adana, şapka, sıcak


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 32°C

  • İzmir

    İzmir 38°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!