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Sıcaklara aldanan armut ağacı ikinci ürünü verdi

Sarıgöl’ün Emcelli Mahallesinde çiftçilikle uğraşan 60 yaşındaki Süleyman Akboğa’nın tarlasındaki altı yaşındaki armut ağacı bu yıl içinde ikinci kez ürün vermeye başladı.

Sıcaklara aldanan armut ağacı ikinci ürünü verdi

20 Eylül 2016 15:16

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinin kırsal mahallelerinden biri olan Emcelli’de 6 yaşındaki bir armut ağacı yaz döneminde verdiği meyvelerin ardından yeniden çiçek açarak meyve vermeye başladı. Durumun aşırı sıcaklarla bağlantılı olduğunu söyleyen Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen bu tür olayların bazen yaşanabildiğini söyledi.

Üzüm bağında 6 yıl önce ektiği armut ağacının yeniden meyve vermeye başladığı çiftçi Süleyman Akboğa, "Üzüm bağıma 6 yıl önce armut ektim. Yaz aylarında ilk meyvesini verdi. Ardından bu hafta içinde de tekrar çiçek açtı ve bol miktarda ikinci armutlarını vermeye başladı. Bu durum çevrede de ilgi ile izlenmeye başlandı. Hayatımda ilk kez böyle bir olayla karşılaşıyorum. Bu yaz, armutlarımızı bir ay öncesi topladık. Bağıma her gün çalışmaya geliyorum. Gözüm birden armut ağacını çiçeklendiğini fark edince, hayret ettim. Çiçeklerden sonra tekrar yeni ürün vermeye başladı. Benim, armut ağacı oldukça bereketli çıktı." dedi.

Sıcakların Etkisi
Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen ise bu tür olayların mevsimlere bağlı olduğunu belirterek, "Havalar bu yıl aşırı sıcak oldu. Sıcaklar devam ediyor. Bazı meyve ağaçları ürünlerini verseler de, sıcaklara aldanmakta. Bir de sulandığında ikinci ürün kaçınılmaz oluyor.’’" dedi.

Etiketler: armut, Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, sıcaklıklar


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