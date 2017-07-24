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Sıcaklara karşı demirhindi şerbeti

Demirhindinin serinletici ve hararet kesici bir meyve olduğunu vurgulayan 15 yıllık aktar Eyüp Sultan Kazancı, sıcak yaz aylarında insanların demirhindi şerbeti tüketmesi gerektiğini söyledi.

Sıcaklara karşı demirhindi şerbeti

24 Temmuz 2017 14:18

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da artan hava sıcaklıkları vatandaşları olumsuz etkiliyor. Hindistan'da yetişen demirhindi meyvesinin şerbeti ise vücut direncini arttırıcı, serinletici özelliği ile vatandaşları sıcaklara karşı koruyor. Kilogram fiyatı 20 TL'den satılan demirhindi meyvesinin 300 gramı 2 litre su ile kaynatılıp süzüldükten sonra şekerle tekrar kaynatılıp soğuk bir şekilde tüketilebiliyor.

Demirhindi meyvesinin Hindistan'dan Türkiye'ye geldiğini belirten 15 yıllık aktar Eyüp Sultan Kazancı, "Demirhindi şerbeti Osmanlı döneminde Kanuni Sultan Süleyman zamanında mutfağımıza girmiştir. Demirhindi hem serinletici hem de hararet kesici bir meyvedir. Ayrıca bu meyve insanın vücuduna kuvvet verir. Yaz ayları da sıcak olduğu için insanların Demirhindi meyvesini şerbet yapıp içmesini tavsiye ediyorum. Gazlı içeceklerden ziyade bu tür meyveler şerbet yapılıp içilmesi daha faydalı olur. Demirhindi şerbetini 300 gram demirhindi meyvesi ile 2 litre su kaynatılıp süzüldükten sonra şekerle tekrar kaynatılıp soğuk şerbet olarak tüketilmelidir" dedi. 

Yunus Özhanlı

Etiketler: Demirhindi şerbeti


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